A Racconigi un inizio estate ricco di appuntamenti da non perdere

L’estate a Racconigi comincia alla grande con un ricco calendario di eventi, tra musica, divertimento e shopping.

Si parte domenica 7 luglio, dalle ore 9 alle ore 19, con il mercato “Crocetta più in Tour” in piazza Carlo Alberto: gli espositori dello storico mercato della Crocetta di Torino saranno a Racconigi con abbigliamento griffato in saldo, calzature, accessori e oggetti d’arredo per la casa.

La sera invece, in piazza Castello, l’associazione Tocca a Noi ha organizzato la serata pre-palio “Canta, balla e recita”: i borghi di Racconigi mostreranno al pubblico le proprie esibizioni a tema “Film italiani”. La classifica della serata verrà tenuta in considerazione per il Palio di settembre.

Gli eventi proseguiranno venerdì 12 luglio, dalle ore 19, con la Notte Bianca itinerante, organizzata dall’associazione Racconigincentro, in collaborazione con la nuova Pro Loco Racconigi Attiva. Il centro città si animerà con musica dal vivo e dj set, da piazza San Giovanni fino a piazza Carlo Alberto, dove un gruppo musicale si esibirà dalle 22 a mezzanotte. Numerosi commercianti terranno i negozi aperti e per i più piccoli ci sarà il truccabimbi in piazza Vittorio Emanuele.

Sabato 13 luglio al Dream Bar proseguono le “Pillole di Palio”, curate dall’associazione Tocca a Noi: si tratta di serate di festa, tra cibo e musica, dedicate ai borghi che parteciperanno al Palio di settembre. La serata di sabato 13 luglio sarà dedicata al borgo San Domenico.

“Tradizione, musica, cultura, divertimento e buon cibo, questi sono gli ingredienti dell’estate racconigese, che, grazie alla collaborazione tra associazioni e realtà del territorio, offrirà ai cittadini e non solo un variegato calendario di appuntamenti –commenta l’assessora con delega alle manifestazioni Annalisa Allasia- Tante le iniziative proposte con l’obiettivo di valorizzare il nostro territorio e rendere questa estate davvero speciale”.