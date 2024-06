ACavallermaggiore con il concerto de "Gli Invaghiti"

Nella suggestiva cornice della Chiesa barocca di Santa Teresa a Cavallermaggiore l’associazione Gli Invaghiti ETS propone il concerto in data sabato 6 luglio ore 21.

L’evento musicale, eseguito dai solisti e orchestra barocca da camera Gli Invaghiti, verterà su autori contemporanei alla chiesa di Santa Teresa, quali Corelli, Telemann e Vivaldi.

Un'occasione importante per riscoprire i tesori architettonici ed artistici della chiesa, che necessita di urgenti lavori di rifacimento della copertura.

L’evento si inserisce nel percorso intrapreso da un gruppo di volontari che dal 2018 svolgono molteplici attività funzionali al recupero ed utilizzo della Chiesa di Santa Teresa (bene di proprietà della Parrocchia di Santa Maria della Pieve e San Michele): da quelle di manutenzione ordinaria per rendere usufruibile e decorosa la chiesa, a quelle di sensibilizzazione di soggetti pubblici e privati in merito alle criticità in essere, sino alla realizzazione di eventi aperti al pubblico affinché si possa apprezzare la bellezza architettonica del monumento e dei suoi beni a partire dall’Alzata dipinta, che separa la zona dell’altare con il coro retrostante. Opera realizzata dal pittore Saviglianese Francesco Antonio Cuniberti su disegno dell’Architetto Benedetto Alfieri, lo stesso che a partire dal 1750 si occupò del progetto della Chiesa medesima.

Il concerto fa parte di KALENDAMAYA - Festival Internazionale di Cultura e Musica Antica (XVI edizione) e viene organizzato dall'Associazione Gli invaghiti ETS, in collaborazione con il Comune di Cavallermaggiore e la Compagnia di Santa Teresa.

Ingresso ad offerta libera, consigliata la prenotazione scrivendo a concerti@invaghiti.info