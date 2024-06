Cuneo, la scuola edile realizza i portabici per la Fausto Coppi [VIDEO]

La 𝗦𝗰𝘂𝗼𝗹𝗮 𝗘𝗱𝗶𝗹𝗲 è stata invitata alla 𝗙𝗮𝘂𝘀𝘁𝗼 𝗖𝗼𝗽𝗽𝗶 per realizzare 𝘂𝗻 𝗽𝗿𝗼𝗴𝗲𝘁𝘁𝗼 𝗰𝗵𝗲 𝗰𝗼𝗹𝗹𝗲𝗴𝗮 𝗶𝗹 𝗹𝗮𝘃𝗼𝗿𝗼 𝗲𝗱𝗶𝗹𝗲 𝗮𝗹𝗹𝗼 𝘀𝗽𝗼𝗿𝘁.

Un'occasione per stimolare i ragazzi a lavorare insieme, seguendo regole, proprio come nello sport. Per l’evento di questo week end, hanno creato dei portabici utilizzando materiali edili come tubi e morsetti. Questi portabici sono leggeri e facili da spostare.

“Felici e orgogliosi di essere qui - il commento di Mariano Costamgna, presidente Confindustria Cuneo - i nostri associati sono tanti e si danno da fare per promuovere benessere nella nostra provincia e sono grandi appassionati di ciclismo”.

“Il nostro ente ha il grande piacere di partecipare a questa tre giorni meravigliosa, - spiega Elena Lovera, presidente scuola edile e presi nazionale Formedil - Per noi è importantissimo costruire la cultura della sicurezza, dalla scuola alla società. La fausto coppi è momento di festa e gioia, un'ottima occasione di unire attività fisica e riflessioni sulla sicurezza in ambito edilizio".

"Questa iniziativa stimola i ragazzi allo sport, che è un lavoro di squadra così come è il lavoro alla scuola edile. - dice Laura Blua, direttrice della scuola edile - "Per l’evento abbiamo realizzato i porta bici, utilizzando dei tubolari con morsetti”.