Forze dell’ordine, Bergesio, Lega: “Dal Governo 4.800 nuovi operatori"

“Grazie all’impegno del Governo sul fronte della sicurezza dei cittadini, sono 4.800 i nuovi operatori, tra poliziotti e carabinieri, che in questi giorni stanno prendendo servizio nel nostro Paese. Il provvedimento contempla anche 10 nuovi agenti per la Questura di Cuneo”.

Lo afferma il Senatore cuneese della Lega Giorgio Maria Bergesio, commentando la recente iniziativa del Ministero dell’Interno, che prevede l’invio in tutta Italia di 4.800 nuovi operatori delle forza dell’ordine.

“La sicurezza dei cittadini è una priorità per il Governo e per la Lega, che da tempo lavora su queste problematiche – continua Bergesio -. Di qui la decisione di aumentare ancora il numero di operatori. Verranno assegnati non solo alle grandi città ma ovunque”.

Nelle città metropolitane arriveranno 1.000 nuove unità in più. Di queste, in particolare, 221 saranno assegnate a Roma, 100 a Napoli, 87 a Firenze e a Milano, 74 a Bari, 65 a Venezia, 45 a Bologna, 50 a Torino, 30 a Reggio Calabria e 10 a Cuneo. Ed è previsto un rinforzo di oltre 2.000 operatori anche nelle maggiori località turistiche.

“Numeri rilevanti, che si vanno ad aggiungere all’importante aumento degli organici già realizzato nel 2023 e nel primo semestre di quest'anno", dice ancora Bergesio. Che conclude: “Ringrazio il Ministro Matteo Piantedosi, il Sottosegretario Molteni ed il Governo, che con queste misure ancora una volta hanno saputo dare risposte concrete alle esigenze e alle emergenze, in passato spesso disattese, del nostro Paese implementando anche l'organico della Questura della Provincia di Cuneo”.