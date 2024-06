Calcio Serie D: il Fossano conferma Cattaneo e ingaggia Dellagiovanna

Una conferma ed un nuovo acquisto in casa Fossano.

Nuova stagione in blues per il centrocampista classe 2002 Paolo Cattaneo mentre l'ultimo innesto ufficiale risponde al nome di Filippo Dellagiovanna, difensore classe 2004.

LA NOTA UFFICIALE DEL FOSSANO CALCIO

Continua il percorso a Fossano il centrocampista Paolo Cattaneo; classe 2002, anche nella prossima stagione sarà a disposizione di mister Merlo. Vestirà per la prima volta la casacca blues Filippo Dellagiovanna, classe 2004. Per lui in precedenza esperienze nella Pergolettese e al Castelleone.