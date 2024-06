Pollenzo si stringe per la morte di Sergio Panero, figura importante dell'Università di Scienze Gastronomiche

Pollenzo piange piange la morte dell’ingegner Sergio Panero, figura di rilievo dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, di cui era stato componente del Consiglio d’amministrazione e del Comitato esecutivo, nonché vicepresidente dell’Associazione Amici, scomparso a 79 anni.

A ricordarlo in una toccante lettera Carlo Petrini: "Sergio Panero ha accompagnato in maniera sempre distinta, disponibile e competente anche diverse progettualità legate all’ateneo, come la realizzazione di Local e l’evoluzione immobiliare di Unisg. Mi ha sempre stupito in lui la capacità di appassionarsi a idee e imprese, un’attitudine che lo ha portato a mettere a disposizione 10 anni di volontariato a Pollenzo, e per la quale gli sarò sempre grato. Con Sergio tutta la nostra comunità perde un tassello importante, di quelli che senza dare troppo nell’occhio sono capaci di dimostrare la loro preziosità e la loro presenza anche nei momenti di difficoltà. Noi tutti perdiamo un patrimonio di conoscenza e professionalità, un amico che ha saputo far propria la missione con uno stile inconfondibile, garbato e affettuoso".