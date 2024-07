A Farigliano torna la "Notte gialla", in attesa della fioritura dei girasoli

Servirà ancora qualche settimana per poter ammirare la fioritura dei "Girasoli a Farigliano", iniziativa creata quattro anni fa, per promuovere il turismo a chilometro zero, ideata e curata dall'assessore Andrea Bertone e i consiglieri Denise Pecchenino, Emanuela De Piano e Davide Cristiano.

"Purtroppo, a causa del meteo, quest'anno la fioritura non è ancora visibile. - spiega Bertone - "Serviranno ancora alcune settimane. Intanto vi aspettiamo a Farigliano per la 'Notte gialla', sarà una festa alla grande, speriamo di vedere tantissime persone".

Sabato 6 giugno musica, street food e divertimento dalle 20 alle 2 in località Prella.

Ci saranno due nuovi campi dove poter scattare simpatiche foto quest'anno, riconfermato anche il labirinto e il contest, a partire dal 20 luglio. Tra le novità un campo sperimentale con semi mieliferi dove verranno portate alcune arnie, per la creazione di un miele dedicato ai girasoli.