Al monasterop di San Biagio Mondovì risuonano le note dell'arpa di Cecilia

All'interno della rassegna Tèssere, con il sostegno della Fondazione CRC, domenica 7 luglio dalle 19.30 al Monastero di San Biagio, si terrà il concerto di Cecilia. Sarà un viaggio nel folk americano, nelle immense praterie solcate dalle nuvole e dagli orizzonti infiniti, in un poema di vento ed erba come i film di Terrence Malik, per avvicinarsi alle vette delle grandi catene delle Montagne Rocciose che ricordano le nostre Alpi.

PRAIRIE - Praterie

Songbook di mezza montagna. Vette vere e pianure inventate che esistono, forse, da qualche parte in America. ”Prairie” è un concerto di canzoni che si adattano a tutte le altezze, originali e altrui, un po’ americane un po’ prealpine.

Cecilia: Arpa e voce

Cecilia è arpista, cantante e cantautrice. Diplomata al Conservatorio di Torino, ha conseguito il Master in Nuovi Linguaggi perl'Arpa al Conservatorio di Milano. Ha pubblicato due album di canzoni - "Guest" (2015 - sull’ospitalità, i viaggi e altre avventure) e "Cupid's Catalogue" (2019 - sull'amore, i suoi effetti collaterali e le astrazioni ad esso legate) - e collezionato centinaia di concerti. La sua musica unisce elementi elettronici e melodie pop-folk, in un dolce e trascinante harp-core.

Fondamentale la prenotazione dell'aperitivo, in modo da preparare un numero di piatti corretti e non sprecare cibo. Vi ringraziamo per questa gentilezza, potete chiamare lo 0174 698439 o scrivere a info@monasterodisanbiagio.it