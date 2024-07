Si riconferma un successo il "Miglio d'oro" a Garessio

Oltre 500 persone hanno raggiunto Garessio, lo scorso sabato 29 giugno, per prendere parte alla quinta edizione de "Il Miglio d'oro".

"Negli anni - spiegano gli organizzatori Michele Odda e Teresa Masetti - abbiamo visto crescere l'evento come si guarda crescere un figlio, e allo stesso modo ce ne siamo presi cura affinché fosse sempre una serata di divertimento, amicizia e, soprattutto, unione. Lo scorso week end abbiamo visto uniti tantissimi ragazzi di Garessio con altri da Ceva, Ormea, Mondovì, Cuneo, Imperia, Torino e Genova e chi più ne ha più ne metta. Amiamo il Miglio d’Oro anche perché ci consente di far conoscere e di far vivere la nostra bellissima e amatissima Garessio a così tante persone che, vi garantiamo, anche se alcuni solo per una serata all’anno, si legano a Garessio tanto quanto ci siamo legati noi".