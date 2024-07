Supermoto: Marc Reiner Schmidt si aggiudica il “S1GP del Piemonte”

Busca, 29/30 giugno. Il “S1 GP del Piemonte”, terza gara del Campionato Mondiale Supermoto, realizzata grazie a parecchi sponsor, Regione Piemonte in primis, organizzata dal promoter Xiem ed affidato per questa tappa al Moto Club Busca, che ha messo a disposizione il circuito Internazionale di Busca, ha avuto un buon successo di pubblico, che ha potuto assistere a gare molto spettacolari, con numerosi cambi di posizione e sorprese a non finire.

La giornata del sabato, presentatasi con un meteo molto instabile, è stata dedicata alle prove libere ed alle qualifiche, seguite da gara uno delle categorie S4, disputata sotto la pioggia e della S1GP, mentre alla domenica mattina sono scesi in pista per il warm up tutti i piloti, con quelli della Legend Cup impegnati nelle qualifiche, che non si erano potute effettuare al sabato per un improvviso scroscio di pioggia, quando erano pronti per lo schieramento.

In tutte e tre le manche della S1 GP la lotta per il primato è stata molto avvincente, con scambi al vertice tra Marc Reiner Schmidt, risultato alla fine vincitore del match mondiale, conquistando inoltre la tabella rossa di leader del campionato, Elia Sammartin e Thomas Chereyre che, nonostante gli sforzi che lo hanno portato più di una volta al comando, si è dovuto accontentare della medaglia di legno, in quanto preceduto anche da Julen Avila Cortes.

Questa la classifica finale della gara buschese: 1. Marc Reiner Schmidt (GER- TM L30 Racing); 2. Elia Sammartin (ITA - Honda Gazza Racing); 3. Julen Avila Cortes (ESP - KTM MTR); 4. Thomas Chareyre (FRA - Honda SGR Grau).

Tra i Rookie Julen Avila Cortes (KTM) ha prevalso su Tim Szalai (TM) e Francisco Gomez Requena (GasGas).

La prova unica della Coppa Europa della classe S4 ha offerto emozioni a non finire, con lotta al vertice tra Alberto Surra e Mattia Rato, protagonisti del mondiale velocità, che se le sono date di santa ragione, rischiando entrambi di non portare a termine la gara a causa di alcuni errori. Al termine della gara sono però riusciti a salire sul podio, con Alberto Surra (ITA - KTM) primo, Alex Rafael Gourdon (ESP - Husqvarna) secondo e Mattia Rato (ITA - TM) terzo.

Il ceco ex campione europeo Petr Vorlicek (CZE - Honda), impegnato nella neonata Legend Cup imperniata su due gare, ha bissato il successo ottenuto nella gara spagnola, aggiudicandosi il titolo e relegando Marco Longhin (ITA - TM) in seconda posizione, con il locale Mauro Cucchietti (ITA - Honda Gazza Racing) che si è dovuto accontentare della terza piazza, non riuscendo a sfruttare la pole conquistata al sabato.

L’ultima categoria in programma, quella riservata all’Europeo SM Junior, che si corre con moto a due tempi di 85 cc., ha avuto un dominatore assoluto, Andrea Benvenuti (ITA - KTM), che si è lasciato alle spalle Daniele Cornolti (ITA - GasGas) e Yevsevil Kovalyov (FMU - Husqvarna).

Le ricche premiazioni, alle quali hanno presenziato Vincenzo Speranza del Moto Club Busca e, per l’amministrazione comunale locale, il Sindaco di Ezio Donadio, accompagnato da alcuni altri assessori ed i rappresentanti della Regione Piemonte Paolo Bongioanni e Marco Gallo, hanno concluso questa intensissima due giorni buschese.