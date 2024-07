La Via dei Lupi e Cro Trail: weekend intenso in Valle Vermanagna

Trail Running protagonista, nel weekend appena trascorso, in Valle Vermenagna.

Due giorni di gare spettacolari per un doppio appuntamento: sabato si è svolta la 15^Iron Trail La Via dei Lupi (11 km con 650 mt di dislivello), domenica la 18^edizione del CRO TRAIL (su un percorso di 43 km con 3000 mt di dislivello).

La duplice manifestazione è stata organizzata dai Comuni di Limone Piemonte e Vernante, la Comunità Montana Valle Vermenagna, l’A.T.L. Cuneo, le Consulte Giovanili di Limone P.te e Vernante, la A.S.D. W.W.P. Organization sotto l’egida FIDAL e UISP.

Nel Cro Trail successo dell'inglese Martin Cox davanti a Francesco Vallarino e Michele Graglia; tra le donne affermazione di Lisa Borzani, seconda Francesca Canepa, terza Mihaela Marinescu.

Per quanto riguarda La Via dei Lupi Lorenzo Becchio si è imposto su Elia Bongiovanni ed Elia Canavese mentre nella classifica combinata (che teneva conto dei risultati conseguiti in entrambe le competizioni) ha prevalso Michele Graglia, lasciando gli altri due gradini del podio ad Alex Chiri e Francesca Canepa, quest'ultima trionfatrice tra le donne.

In allegato le classifiche ufficiali