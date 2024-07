L'autrice fossanese Monica Sauna in libreria con "Il futuro è ancora tutto da scrivere"

Un romanzo rosa, frizzante, capace di unire dinamismo e mistero con lo scorrere delle pagine: in libreria da poche settimane "Il futuro è ancora tutto da scrivere" (Land Editore) il nuovo romanzo rosa di Monica Sauna, autrice fossanese che ha esordito nel 2022 con “A volte Parigi e l’amore non bastano” edito da Bookabook.

La protagonista delle vicende è Emma, trent’anni, che trascorre le sue giornate tra il lavoro di interior designer in un’agenzia di Torino e l’assistenza alla nonna malata di Alzheimer. Nel tempo libero divora commedie romantiche ed è schiava delle sue preziose liste, che stila e segue con rigore.

Le cose cambieranno quando incontrerà Noah, copia sputata di uno dei protagonisti della sua serie tv preferita, che metterà a dura prova la sua pazienza.



Monica Sauna, classe 1977 di Fossano (CN), nella vita è Consulente Turistico per un’agenzia viaggi di Cuneo e Travel Blogger. Scrive di viaggi sul suo blog e vari portali online, ama Parigi e se non è davanti al pc, è in viaggio anche solo per un weekend.