Anche una delegazione monregalese ai Campionati Italiani Alpini di corsa in montagna ad Asiago

La scorsa domenica 30 giugno hanno avuto luogo a Asiago (Vicenza) i Campionati Italiani Alpini di corsa in montagna.

Ben 47 le Sezioni dell’Ass. Naz. Alpini (ANA) presenti da tutta Italia, per un totale di 680 atleti in gara.

La Sezione ANA Mondovì ha presenziato con quattro corridori che si sono sfidati sui percorsi da 7km e da 13km, con buoni risultati. Mondovì si è classificata dodicesima nella classifica delle Sezioni presenti con grande soddisfazione del Consigliere Sezione ANA Mondovì (con delega allo sport) e referente del GSA-Gruppo Sportivo ANA Mondovì che dichiara: “I nostri atleti hanno dato il massimo, ottenendo ambiziosi risultati.

Ringrazio la Sezione ANA Mondovì per la collaborazione e disponibilità, nonché per il supporto logistico che consente al GSA di presenziare a questi importanti eventi sportivi a livello nazionale. Un plauso giunga ai Soci Sportivi ANA: Luca Laratore, GianFranco Billò, Flavio Gancia e Davide Tallone che anche in questa occasione hanno portato in alto i colori della Sezione ANA Mondovì”.