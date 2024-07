Cinema Belvedere: a La Morra due serate bambini e famiglie

Proiezione di " Aladdin " (2019) Il film del 2019, diretto da Guy Ritchie, ripropone Aladdin del 1992 in versione live action. Aladdin, giovane di Agrabah, viene ingannato da Jafar e inviato nella Caverna delle Meraviglie, dove trova una lampada magica. Con l'aiuto del genio, desidera diventare un principe per conquistare Jasmine, ma fingere di essere qualcun altro si rivela complicato.

Giovedì 8 agosto

: Proiezione del cartone animato "UP" (2016)

Diretto da Pete Docter e Bob Peterson, "Up" racconta la straordinaria avventura di Carl Fredricksen, un anziano vedovo che decide di realizzare il sogno di una vita e partire per un viaggio avventuroso verso il Sud America, legando migliaia di palloncini alla sua casa. Durante il tragitto, si unisce a lui Russell, un giovane esploratore curioso e determinato.