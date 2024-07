Il Cinema Monviso di Cuneo riapre i battenti con l’ultimo ballo di Michael Caine e Glenda Jackson

Dopo la chiusura per lavori, il Cinema Monviso riapre i battenti giovedì 4 luglio con l’ultimo ballo di Michael Caine e Glenda Jackson: “Fuga in Normandia” (alla regia Oliver Parker). Per entrambi gli attori il film è il canto del cigno, anche se le motivazioni sono profondamente diverse. Caine, novantunenne, popolarissimo anche tra i più giovani grazie a Christopher Nolan, ha annunciato il ritiro dalle scene, mentre la seconda, nota per il suo impegno politico nel Regno Unito (è stata deputata laburista fino al 2015), è deceduta pochi mesi dopo la fine delle riprese. Entrambi hanno chiuso con due Oscar all’attivo.

Di seguito la trama. Bernie Jordan ha quasi novant'anni e un grande sogno: quello di partecipare al 70esimo anniversario dello sbarco in Normandia, l'evento storico cui l'uomo ha partecipato come giovane recluta in Marina il 6 giugno del 1944. Irene, detta Rene, sua moglie da 70 anni, è malata e ricoverata in una casa di cura dove anche Bernie ha deciso di trasferirsi per non stare lontano da lei, anche se lui è ancora abbastanza autonomo e indipendente. Quando scopre di essere arrivato troppo tardi per prenotare il viaggio organizzato dai reduci di Dover intenzionati a partecipare alle celebrazioni del D-Day, Bernie decide di partire da solo, con il benestare di Rene che non avverte il personale della casa di cura affinché non impedisca al marito di realizzare il suo sogno. Durante il viaggio Bernie farà amicizia con un ex combattente della Royal Air Force, anche lui reduce dello sbarco, ed entrambi si confronteranno con i fantasmi del loro passato militare.

La pellicola è in programmazione da giovedì 4 a martedì 9 luglio, sempre alle ore 21.