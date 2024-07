Mondovì palcoscenico diffuso di arti circensi per dieci giorni: torna Piazza di Circo

Da venerdì 5 luglio al 14 luglio la città di Mondovì sarà palco diffuso di un evento che sta diventando storico e radicato sul territorio. È il Festival Piazza di Circo- Risonanze artistiche che quest’anno è giunto alla settima edizione. Fondato sul principio della formazione di giovani artisti si è sviluppato negli anni in prestigioso palco per artisti emergenti e compagnie consolidate nel panorama internazionale del circo contemporaneo.

Quella delle arti circensi è una disciplina che negli ultimi 15 anni ha avuto una crescita esponenziale anche a livello nazionale con oltre 70 scuole sul territorio italiano per un settore che forma e coinvolge ogni anno circa 20.000 ragazzi. L’Associazione L'Albero del Macramè, ideatrice e organizzatrice del Festival Piazza di Circo dalla sua prima edizione, è stata pioniera in termini di diffusione della cultura circense e formazione. Nata nel 2010 come proposta rivolta ai ragazzi ha creato una rete che coinvolge le scuole, la città ed è stata il ponte di collegamento per l’arrivo di realtà di prestigio come la Fondazione Cirko Vertigo che sul territorio ha inserito un percorso universitario di formazione in arti circensi con una prospettiva di continuità e permanenza nella Città.

Il Festival Piazza di Circo è la vetrina attraverso il quale oltre alle esibizioni di artisti di fama internazionale è possibile assistere a come Mondovì sia di fatto diventata città di arti circensi, come sottolineato in sede di conferenza stampa dal sindaco della città di Mondovì Luca Robaldo.

Era presente in conferenza anche il vice presidente di Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo Elena Merlatti, in rappresentanza dell’ente che con il Comune e la Regione rappresenta i principali sostenitori dell’evento: “Nel sostenere gli eventi che ci vengono proposti l’ente tiene in prima considerazione alcuni valori, che sono l’inclusione e le potenzialità crescita culturale del territorio attraverso iniziative che abbiano ricaduta positiva anche sul tessuto economico oltre che di comunità, negli anni il festival ha dimostrato tutte queste caratteristiche".

Ed è su questi principi che anche quest’anno il festival piazza di circo proporrà 30 spettacoli portati in scena da 12 compagnie di fama internazionale e di artisti in erba provenienti da tutta Italia e all’estero.

La misura temporale per questa tranche estiva è quella dei dieci giorni di eventi, dal 5 al 14 luglio, su palchi dislocati nei centri storici cittadini e sotto lo Chapiteau Nice allestito in piazzale dei giardini. Inclusione non è un termine rivolto solo agli artisti. E’ un principio esteso e diffuso non solo al Comune di Mondovì ma anche ad altri Comuni del Territorio in cui il festival si diffonde come Chiusa di Pesio e Piozzo. Al fine di sostenere un’economia circolare legata alla promozione culturale attraverso l’acquisto di beni e servizi del territorio, il festival quest’anno noleggerà per la prima volta lo Chapiteau Nice di proprietà di blucinQue Ets.

Torna anche in questa settima edizione il concorso dedicato ai giovani artisti che presenteranno performance inedite. L’artista selezionato da una giuria esterna sarà premiato con una settimana di creazione presso lo Spazio & della Cascina Macramè e sarà inserito nella programmazione del Festival Piazza di Circo del prossimo anno.

Inoltre, anche quest’anno il festival manterrà prezzi calmierati ( 3 - 5 euro) per l’ingresso agli spettacoli in modo da garantire una partecipazione inclusiva alla cittadinanza che potrà così frequentare il festival nella sua totalità e di poter assistere insieme alla magia dello spettacolo circense”.

Sostengono il progetto dell’associazione Macrame, il Comune di Mondovì, la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, la Regione Piemonte il Ministero della Cultura, il Comune di Chiusa Pesio e Piemonte dal Vivo che quest’anno collabora con il sostegno di due spettacoli. “Offrire tanti appuntamenti per rendere i linguaggi di questo settore un momento di incontro per tutta la comunità, partendo dal dialogo portato avanti in questi anni con le eccellenze presenti, al fine di cogliere le opportunità del nostro tempo e interpretarle come occasioni di sviluppo culturale duraturo e sostenibile" è il pensiero del direttore di Piemonte dal Vivo Matteo Negrin.

La rete di partners coinvolge la Provincia di Cuneo, bluCinqueNice, ATL, Associazione Circo Contemporaneo Italia, Itur, l’associazione La Funicolare, Accademia Montis Regalis, fondazione Cirko Vertigo, circuito Claps, Fondazione Piemonte dal Vivo, Itur, Montergaltour, Coop Caracol , Bocche Teatro, Antitesi Teatro Circo, Open Garden Baladin, Mamatita Festival, Fondazione Museo della Ceramica vecchia Mondovì, Museo della Stampa, Asd Eleganza.

Il racconto spettacolo per spettacolo della VII edizione del Festival è su sito www.piazadicirco.it dove è possibile accedere direttamente al’area di prenotazione ingressi.