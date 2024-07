“Rossana Brucia” si ricordano con un Festival gli 80 anni dal tragico incendio nazifascista

Mercoledì 12 luglio 1944 ha segnato per sempre la storia di Rossana. L'eco delle grida "J è ij tedesch" ("Ci sono i tedeschi") risuonò come un presagio funesto, annunciando l'inizio di una delle pagine più buie del paese. In quei mesi, le truppe nazifasciste seminavano terrore in tutto il Centro-Nord Italia, opprimendo la popolazione e stroncando ogni focolaio di resistenza. L'avanzata alleata e la crescente attività partigiana li rendevano sempre più feroci e imprevedibili.

Solo 11 giorni prima, il 1° luglio i nazifascisti avevano incendiato Barge dove furono trucidate tre persone innocenti vicino alle loro abitazioni mentre un mese dopo, il 1° agosto del ’44 venne incendiata Paesana in Valle Po.

Anche la piccola Rossana, immersa nella tranquilla Valle Varaita, non fu risparmiata dalla nazifascista. Seppur non si verificarono eccidi efferati come in altri luoghi, il paese visse comunque momenti di grande dolore e disperazione. Omicidi, ferimenti di innocenti, tra cui anche bambini, e l'incendio di numerose case: queste le ferite inferte alla popolazione di Rossana. Erano famiglie già provate dalla miseria, che videro la loro vita sconvolta dalla brutalità della guerra.

Sono passati 80 anni da allora e sono rimaste poche le persone che hanno vissuto quei momenti e li possono ancora raccontare. Era stata la rossanese Consolina Degiovanni deceduta ormai da anni ad appuntare sul suo diario quanto era successo in quei giorni. Per chi ha vissuto quegli eventi in gioventù, l'incendio del paese rappresenta un ricordo indelebile, un trauma che ha spezzato l'innocenza e la spensieratezza di quegli anni. Ancora oggi, a distanza di ottant'anni, la memoria di quei tragici fatti suscita profonda commozione e dolore.

Gli eventi del ricco calendario del Festival “Rossana Brucia” prendono il via proprio venerdì 12 luglio con la commemorazione ufficiale nel ricordo dell’incendio di Rossana a cui seguiranno una serie di appuntamenti che si snodano tra cinema, teatro, musica e momenti enogastronomici fino al 26 luglio quando si concluderanno con il concerto dei Modena City Ramblers che suoneranno in piazza Gazelli, ad ingresso gratuito.

Il Festival commemorativo dell’incendio di Rossana è organizzato dal Comune di Rossana in collaborazione con la Pro Loco, Occit'amo, Terres Monviso, Ecomuseo della Resistenza Il Codirosso, Fondazione Piemonte dal Vivo ed Ex allieve ‘Figlie di Maria Ausiliatrice’.

IL PROGRAMMA DEL FESTIVAL

Venerdì 12 Luglio, ore 20:45 - Commemorazione istituzionale a cura dell’amministrazione comunale. La cerimonia ufficiale avrà luogo in piazza Gazelli. Al termine della commemorazione, ci sarà un concerto in piazza con il gruppo musicale Albert Kant.

Sabato 13 Luglio, ore 20 - Cena in compagnia organizzata dalle Ex Allieve, la cena si terrà su via XII Luglio e offrirà un'occasione di convivialità per tutta la comunità. La serata continuerà con la musica di Alex DJ, che animerà la festa.

Domenica 14 Luglio:

Ore 10:30 - Visita al Museo della Resistenza (Palazzo Garro) a cura dell’associazione il Codirosso

Ore 12.30: Pic-nic condiviso a Borgata grossa (Lemma), storica e precedente sede dell’Ecomuseo prima dello spostamento nei locali comunali di Palazzo Garro a seguito della morte del suo fondatore Riccardo Assom.

Ore 15:30 - Spettacolo teatrale "Mucche Ballerine". Un evento per famiglie in collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo. Lo spettacolo si terrà all’aperto in Borgata, in caso di maltempo si terrà nella Confraternita “La Crusà” a Rossana.

Martedì 16 Luglio, ore 20:45 - Proiezione del film "Era il tempo dei partigiani".In piazza, verrà proiettato il film girato a Rossana nel 1995, un'occasione per rivivere la storia partigiana del paese attraverso il cinema.

Venerdì 26 Luglio, ore 22 - In collaborazione con Occit’amo e la Pro Loco, piazza Gazzelli ospiterà il concerto dei Modena City Ramblers, preceduti dall'esibizione di Ludovico Sanmartino.

L'ingresso al concerto è gratuito.

Info: comune.rossana.cn@gmail.com; e sule pagine Facebook e Instagram del Comune di Rossana, IG comune_di_rossana