Grave incidente nella serata di oggi, martedì 2 luglio, in via Botti a Clavesana dove un uomo di 38 anni è rimasto gravemente ustionato poco prima delle 22 in seguito all'incendio del trattore sul quale si trovava.

Immediati i soccorsi, intervenuti con l'elicottero del 118 che hanno provveduto a trasportare il malcapitato presso l'ospedale CTO di Torino nel quale è stato ricoverato con codice di estrema gravità.