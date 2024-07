Centrosedia, l’unione di tradizione toscana e design contemporaneo

Fondata nel 1997 a Montelupo Fiorentino, Centrosedia ha saputo evolversi integrando la ricca tradizione ceramica della sua città con un approccio innovativo al design. L'azienda rappresenta oggi una realtà di spicco nell'arredamento indoor e outdoor, grazie a una combinazione unica di estetica e funzionalità.

La mission di Centrosedia è quella di trasformare gli spazi ordinari in ambienti straordinari, attraverso un impegno costante verso l'eccellenza. L'azienda invita a scoprire la sua selezione di brand autorizzati, che uniscono innovazione, qualità e stile, arricchendo ogni ambiente con soluzioni di arredo di alta gamma.

L'offerta di Centrosedia comprende una vasta gamma di tavoli, sedie e complementi d'arredo, con stili che vanno dal classico al contemporaneo. La cura per i dettagli è evidente nella varietà di materiali, colori e finiture disponibili, che riflettono l'impegno dell'azienda per la qualità e la durabilità. La capacità di adattarsi alle tendenze del mercato ha permesso a Centrosedia di mantenere una posizione competitiva e innovativa.

Guidata da un team giovane e dinamico, Centrosedia è sempre alla ricerca di nuove idee e prodotti da offrire ai propri clienti. L'ispirazione all'arte e alla cultura di Firenze è una costante nel processo creativo dell'azienda. La sua presenza nei settori Contract, Ho.re.ca e della Collettività è stata consolidata nel tempo, e nel 2024 l'azienda ha ampliato la propria offerta con CentrosediaShop (www.centrosediashop.com), dedicato anche all'arredo Casa.

Centrosedia si distingue per la selezione di prodotti di alta qualità, pensati per durare nel tempo e resistere a un uso intensivo. L'attenzione alla qualità si riflette anche nei servizi offerti, con un magazzino di oltre 5000 mq che garantisce una vasta disponibilità di prodotti in pronta consegna. Il servizio di personalizzazione permette ai clienti di realizzare soluzioni su misura, mentre il servizio clienti, operativo dal lunedì al venerdì, fornisce supporto completo durante tutto il processo di acquisto, con opzioni di pagamento rateale per facilitare le transazioni.

Per maggiori informazioni su Centrosedia e sui suoi prodotti, si prega di visitare il sito web ufficiale www.centrosediashop.com o contattare il servizio clienti.