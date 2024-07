Cuneo Illuminata al via: venerdì l’inaugurazione e i primi spettacoli di luci

Pochi giorni ci separano dal ritorno di Cuneo Illuminata: l’ormai tradizionale manifestazione estiva torna in città per la sua ottava edizione e si prepara ad accogliere migliaia di visitatori cuneesi per un mese ricco di eventi.

Dal 5 al 28 luglio, ogni venerdì, sabato e domenica alle ore 22 e 22.30 gli spettacoli di luci a tempo di musica animeranno piazza Galimberti e via Roma. Per il resto della settimana, le luminarie saranno accese fisse durante la sera. Il portale sarà a forma di stella alpina, per celebrare il riconoscimento di Città Alpina dell’anno ricevuto dal Comune di Cuneo: numerosi anche gli eventi dedicati.

E poi tanti altri appuntamenti, a partire dalla Solenne Processione della Madonna del Carmine e l’Infiorata, la cena “Mille luci nel piatto”, i dj set, la “Corsa sotto le luci” e “Illuminabici”, i laboratori per bambini.

Anche quest’anno la solidarietà sarà al centro della manifestazione: parte dei fondi ricavati dalla vendita degli gadget, dalle offerte libere e dalle partecipazioni agli eventi saranno destinati ad ABIO Cuneo per rendere più vivibili e accoglienti le stanze della Pediatria del S. Croce e Carle.

Gli eventi sono organizzati dall’associazione Comitato Cuneo Illuminata, composta da: Comune di Cuneo, Comitato Madonna del Carmine, ATL del Cuneese, WeCuneo, Confartigianato Cuneo, Conitours e Promocuneo. Cuneo Illuminata è resa possibile grazie al patrocinio della Regione Piemonte, della Provincia di Cuneo e del Comune di Cuneo. È sostenuta dalla Fondazione CRC, dalla Fondazione CRT, Intesa Sanpaolo, Camera di Commercio di Cuneo, ATL del Cuneese e numerosi sponsor.

VENERDI’ 5 LUGLIO

Si comincia venerdì 5 luglio alle ore 21.30 in piazza Galimberti con l’inaugurazione e i primi spettacoli di luci a tempo di musica alle ore 22 e alle 22.30.

Nel pomeriggio, dalle 16.30 al Museo Civico, il laboratorio “La stella alpina del museo” per bambini dai 3 ai 7 anni, dedicato alla creazione di una decorazione floreale alpina. Alle 18 la visita guidata curata da Conitours, per scoprire la storia e gli angoli più caratteristici del Centro storico, ma anche aneddoti, curiosità e tradizioni cuneesi. Al termine della visita, un gustoso aperitivo.

Per tutto il pomeriggio di venerdì e sabato, inoltre, saranno esposti in piazza Galimberti i veicoli Sparco a cura dell’Utensileria Massucco e Verra Oleopneumatica.

SABATO 6 LUGLIO

Nel primo sabato di Cuneo Illuminata, a partire dalle 16 e fino a sera, tornano in via Roma i meravigliosi mercatini di artigianato artistico di Made in Cuneo con l’esposizione di numerosi manufatti a tema floreale e non solo.

Al Museo Diocesano in via Rossi 28, dalle ore 16, il laboratorio “Sigillare la storia” per bambini dai 4 ai 10 anni, con un’attività ludico pratica per conoscere i segreti delle pergamene del passato.

Dalle 18.30 fino a mezzanotte torna la festa anni ’70 “Flower Power” con il dj set del Palà Club per ballare e cantare i grandi successi rivisitati in chiave moderna.

Alle 22 e alle 22.30 gli spettacoli di luci a tempo di musica.

Per tutta la giornata, in piazza Virginio, il Cuneo Beer Festival.

DOMENICA 7 LUGLIO

Alle 22 e alle 22.30 gli spettacoli di luci a tempo di musica.

In piazza Virginio il Cuneo Beer Festival.

LUNEDI’ 8 LUGLIO

Cena in contrada: una cena conviviale in contrada Mondovì per condividere piatti, bevande, chiacchiere e risate, a cura del Comitato Madonna del Carmine.

Il programma completo con tutte le informazioni è disponibile su www.cuneoilluminata.eu/programma.

VIABILITA’ e INFO UTILI

Per permettere il corretto e sicuro svolgimento della manifestazione, ogni venerdì, sabato e domenica piazza Galimberti sarà chiusa al transito e alla sosta delle auto a partire dalle ore 19 alle 24. Per garantire inoltre lo svolgimento della “Cena in contrada”, dalle ore 18 di lunedì 8 luglio fino alle 01 di martedì 9 giugno non saranno consentiti alle auto gli attraversamenti di via Mondovì.

Si consiglia di raggiungere il Centro storico a piedi, in bici o in autobus, in modo da non generare situazioni di traffico. Saranno disponibili i parcheggi di testata e ogni venerdì, sabato e domenica sarà prolungato l’orario di attività dell’ascensore inclinato fino alle 23.30 anziché alle 20.