Atletica Mondovì: a Boissano Giacomo Provera vola nei 300 ostacoli

La 1ª Giornata del “Boissano Estate Atletica” è andata in scena martedì 25 in orario preserale, con una serie di gare organizzate dall’Atletica Arcobaleno. Bella e nutrita partecipazione della squadra Monregalese che ha saputo distinguersi andando a segno sia con i ragazzi delle categorie giovanili sia con quelli delle assolute.

Vanno quindi messe in evidenza le vittorie di Rebecca Roà sui 100 metri con l’ottimo 12”35 (seconda sui 200 metri in 25”75), Michele Aimo sui 5000 in solitaria con il nuovo p.b. di 16’14”80, degli allievi Federico Palladino nel salto in lungo con 6,33 mt e Luciano Cillario nell’asta (3,40 mt con Boschetti a 3,20 mt), di Sofia Kila nel getto del peso (9,42 mt e martello 29,83 mt).

Sui 400 metri ad ostacoli esordio per l’astigiano Mattia Rocco che completa la sua fatica in 59”46. A livello giovanile la copertina di giornata va dedicata a Paola Ambrosio che con un grandissimo progresso di quasi 6 metri, si migliora nettamente grazie ad un quinto lancio a 38,22 metri. La misura vale il minimo per la partecipazione ai campionati italiani cadetti e viene confermata da una serie ottima con altri 4 lanci attorno oltre i 37 metri. Una bella soddisfazione anche per il tecnico Pietro Rossi, da questa stagione il riferimento per il settore dei lanci giovanili e assoluti, che ha saputo far progredire anche Marco Ambrosio sempre nel martello (categoria Junior 6 kg) salito a 37,06 (4 metri oltre i precedente pb) e dare solide basi ad Alessia Audisio (peso cadette 3ª 7,98 mt), allo stesso Federico Palladino (12,65 mt peso allievi) a Manuel Surriano (martello cadetti 24,03 mt) e al carruccese Andrea Baudino 4° nel vortex ragazzi con 38,62 mt.

Grande prova per il cadetto Giacomo Provera impegnato sui “suoi” 300 ostacoli, chiusi in solitudine con la miglior prestazione italiana dell’anno 38”77 trascinando dietro il promettente Francesco Simbula 3° all’esordio con un bel 42”80 (Pietro Ominelli 50”66); e per la cadetta Cecilia Balbo seconda nella gara femminile con 42”80.

Parecchi record personali sono caduti negli 80 mt cadetti con Giacomo Provera 3° in 9”48 seguito al quarto posto dal compagno di allenamento Lorenzo Lequio 9”57 con Simbula a 9”83 (Manuel Surriano 10”43, Matteo Provera 10”43, Andrea Sacco 10”68, Lorenzo Allodi 10”87 e Pietro Ominelli 11”54).

Nei 1000 metri Matteo Garelli chiude in 2’54”58, Alice Botto 3’17”25 e Noemi Bertone 3’24”77. Vittoria per la 4x100 ragazze composta da Dervishi, Breaban, Biestro e Gagino in 53”92.

Questi gli altri monregalesi in gara:

800 mt F: Caterina Boetti 2’32”04, Alice Preve 2’39”81

800 mt M: Gabriele Beccaria 2’07”84, Eligio Boggione 2’10”38

80 mt: Sofia Balbo 10”83, Sofia Musso 11”04, Noemi Bertone 11”22, Emma Cavarero 11”94, Cecilia Mameli 12”67 e Irene Odella 13”42

60 mt: Emma Gagino 8”92, Gloria Biestro 9”09, Federica Breaban 9”18, Adora Dervishi 9”61, Farah Merzouki 10”48; Niccolò Marenco 9”04, Lorenzo Murisasco 10”98

200 mt: Cristian Boschetti 24”23, Mattia Trosso 26”61

Alto: Lorenzo Marino 1,60 mt, Andrea Sacco 1,55 mt, Lorenzo Allodi 1,50 mt Lungo: Alessandro Sito 5,13 mt

5000 mt: Soraia Cillario