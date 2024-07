Cuneo Volley, Karli Allik si presenta: "Penso che faremo buone cose, questo è un club importante" (VIDEO)

Presentato ufficialmente alla stampa lo schiacciatore estone Karli Allik, che nella prossima stagione difenderà i colori di Cuneo Volley nel campionato di serie A2 maschile.

Classe 1996, in arrivo da Santa Croce sull’Arno dove lo scorso anno ha esordito nel campionato italiano cadetto, Karli vanta cento partite giocate con la propria Nazionale, da ultime quelle disputate nella European Golden League 2024.

"Penso che faremo buone cose", il suo pensiero in merito all'avventura che sta per intraprendere con la maglia di Cuneo. Un club che Allik sostiene di conoscere bene "perché quando ero più piccolo ne avevo seguito le gesta, ma soprattutto in quanto me ne ha parlato molto Simone Parodi". I due giocavano insieme l'anno scorso nei Lupi. Così come Manuel Coscione, altro ex biancoblu: "anche lui mi ha parlato molto bene del club".

Le sue ambizioni? "Compiere un gradino in più nella mia carriera, ma soprattutto mettere a disposizione dei compagni la mia grinta e voglia di emergere"

La conferenza stampa, con il giocatore collegato in streaming dall'Estonia, si è svolta nella sede di Madonna dell'Olmo dello sponsor Sames Antincendio, che da lungo tempo ormai associa il proprio nome alla società del presidente Gabriele Costamagna. Presenti anche il direttore sportivo di Cuneo Volley Paolo Brugiafreddo ed il direttore generale Davide Bima.

A rappresentare Sames il socio titolare Andrea Massarenti.