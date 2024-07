Volley femminile: presentate le domande di iscrizione ai campionati 24/25 di A1 e A2

Sono scaduti alle 12 di oggi, martedì 2 luglio, i termini per la presentazione delle domande di iscrizione ai Campionati di Serie A di volley femminile 2024-25.

Le società interessate hanno provveduto ad inoltrare la documentazione necessaria alla Lega Pallavolo Serie A Femminile: regolarmente presentate le domande di Cuneo Granda Volley (richiedente titolo da VBC Pallavolo Rosa Casalmaggiore) e LPM Pallavolo Mondovì, rispettivamente per A1 e A2.

Volley Soverato ha presentato richiesta di iscrizione nella lista delle società di riserva per il ripescaggio in Serie A2.

La Commissione di Ammissione ai Campionati ha avviato le verifiche del caso. Il Consiglio di Amministrazione della Lega dovrà consegnare alla FIPAV l’elenco delle formazioni in possesso dei requisiti necessari per l’iscrizione e la partecipazione ai Campionati entro e non oltre il 12 luglio.