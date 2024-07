A Limone domenica la terza tappa della Coppa Piemonte MTB Enduro 2024

Domenica 7 luglio Limone ospita la terza tappa della Coppa Piemonte MTB Enduro 2024. La gara si disputerà sui percorsi del bike park limonese e per l'occasione è prevista anche l'apertura stagionale della Telecabina Severino Bottero.

L'impianto resterà operativo nei fine settimana di luglio e tutti i giorni dal 27 luglio al 25 agosto 2024, con orario dalle 9.30 alle 17.30. La telecabina sarà, inoltre, attiva nel weekend del 31 agosto-1°settembre e dal 6 all'8 settembre.

La Telecabina Bottero permette di raggiungere numerosi itinerari escursionistici in alta quota per il trekking e svariati percorsi per mountain bike. Inoltre, nel weekend del 20 e 21 luglio e dal 27 luglio al 25 agosto sarà in funzione anche la seggiovia Cabanaira, a Quota 1400, con orari dalle 8.30 alle 16.30 dal lunedì al venerdì e dalle 8.30 alle 17.30 il sabato e la domenica.