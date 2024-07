Dalle “Mille isole” di Giacarta al Museo Craveri: donata preziosa collezione di conchiglie

Una preziosa collezione di conchiglie provenienti dal Mar di Giava, in Indonesia, è stata donata al Museo civico “Craveri” di Storia Naturale dal geologo Aristide Franchino.

La collezione è composta da oltre 500 conchiglie, appartenenti ad un centinaio di specie differenti, raccolte nel vasto arcipelago di isole coralline Kepulauan Seribu (Mille isole in indonesiano) che costella il Mar di Giava di fronte a Giacarta.

Classe 1931, il dottor Aristide Franchino si è laureato presso l’Istituto di Geologia dell’Università di Milano, con il professor Ardito Desio, uno dei più famosi geologi d’Italia, e ha svolto, per circa 35 anni, attività di ricerca per conto dell'Agip in quattro diversi continenti.

Appassionato collezionista, a metà degli Anni '70 ha raccolto innumerevoli conchiglie durante le sue attività di esplorazione geologica sull'isola di Giava dando origine ad una importante collezione che oggi va ad arricchire le raccolte malacologiche del Museo Craveri.

L'acquisizione della collezione è stata possibile grazie all'interessamento del dottor Gianni Mortara, ricercatore associato del CNR-IRPI di Torino, e della professoressa Elena Ferrero, già docente di Paleontologia dell’Università di Torino, storici amici e collaboratori del museo, a cui va il ringraziamento del Museo.