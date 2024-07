Saluzzo: con “Il Basilico” si completa il progetto della Porta di valle "Terre del Monviso"

Una marea di persone ieri ( martedì 2 luglio) per l’inaugurazione dell’attività di ristorazione e pizzeria “Il Basilico” nella ex tettoia mercatale di piazza Buttini, che completa gli insediamenti della "Porta di valle" di Saluzzo e pianura.

Dopo l’ufficio turistico, spostatosi nella struttura a dicembre 2022 da piazza Risorgimento, ora l’area enogastronomica nei locali al piano terra. Sarà aperta a saluzzesi e turisti, sette giorni su sette, dal mattino alla notte, come bar, pizzeria, vetrina di eccellenza, nella piazza accanto all’ex tribunale, anch’essa fresca di ristrutturazione grazie al Pnrr, che ha restituito un’area pedonale per l’accoglienza dei bus turistici e per la fruizione delle attività della Porta di valle.

Presente l'assessore regionale alla montagna Marco Gallo, il consigliere regionale Mauro Calderoni, amministratori locali con il sindaco Franco Demaria e la vice sindaca Francesca Neberti, operatori turistici, rappresentanti dei territori legati al progetto Terres Monviso.

Il ristorante pizzeria aperto da oggi è condotto da Silvana Gioia e Stefano Costa, che fino ad ora avevano la vicina pizzeria “Basilico” di corso Ancina e si sono aggiudicati il bando del Comune di Saluzzo per la gestione del locale, dotato anche di dehors.

La Porta di Valle nella ex tettoia è stata concepita come contenitore innovativo dove mettere “in vetrina” e gustare le specialità e le eccellenze della zona, accogliere residenti e visitatori e fare informazione turistica di Saluzzo e Terre del Monviso.

Che cosa è la Porta di Valle: lo hanno ricordato gli amministratori insieme a Emilio Sidoli responsabile dei servizi culturali e turistici del Comune e l’architetto Flavio Tallone, dirigente dell’Ufficio tecnico e Governo del territorio: “è il risultato di un percorso nato in un progetto europeo tranfrontaliero Italia- Francia che mirava alla creazione di una destinazione turistica di area vasta Terre del Monviso.

Dalla parte italiana sei unioni montane, Saluzzo e tre comuni della pianura, sul versante francese tre comunità dei comuni Guillestrois-Queyras, Ubaye e di Serre-Ponçon con icona del Monviso come elemento simbolico riconoscibile della destinazione".

Sono sette le porte di Valle: 6 nelle unioni montane: Infernotto, Varaita, Po, Maira, Grana, Stura e una di pianura, quella di Saluzzo, tutte legate da un sistema coordinato che dialoga e si scambia informazioni.

Il progetto è finalizzato alla gestione e la promozione unitaria di un prodotto turistico transfrontaliero che comprende tutte le opportunità di fruizione esistenti nell’area vasta delle valli Occitane cuneesi, del saluzzese, del Guillestrois-Queyras, della vallée de l’Ubaye e di Serre-Ponçon. La presentazione unitaria consentirà una migliore e più incisiva visibilità sul mercato turistico - hanno sottolineato.

Il progetto oltre alle 7 porte di valle delle Terre del Monviso ha consentito di finanziare i primi tre anni di gestione, affidando il servizio a operatori privati che possano fare attività di vendita e commercializzazione del prodotto turistico come Tour Operator.

I lavori per la riqualificazione dell’immobile ex tettoia mercatale, in disuso da decenni, sono invece stati realizzati grazie al finanziamento regionale “bando per la valorizzazione del distretto UNESCO piemontese” e Piter terres Monviso per un valore di circa un milione di euro.