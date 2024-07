Tutela del suolo: Cuneo al centro del progetto nazionale "Ground:breaking"

La Città di Cuneo rafforza il proprio impegno a beneficio della riqualificazione dei suoli e della de-impermeabilizzazione (cioè l’opera di recupero e rinaturalizzazione, ove possibile, del suolo cementificato) e con una delibera di Giunta pubblicata oggi, muove un nuovo passo in questa direzione: firmando un accordo di collaborazione con CIPRA Italia, diventa regione pilota nel progetto “Ground:breaking Miglioramento del suolo, del clima e della biodiversità attraverso interventi di de-impermeabilizzazione nelle aree urbane e periurbane delle Alpi”.



Si tratta di un ampio progetto di CIPRA, la Commissione Internazionale per la Protezione delle Alpi (di cui CIPRA Italia è partner), finanziato dal Ministero federale dell’Ambiente tedesco, che prevede tra le attività il rafforzamento e la promozione di queste tematiche in quattro regioni pilota in Italia, Slovenia, Germania e Austria, ed ha lo scopo di evidenziare come interventi di de-impermeabilizzazione e/o di riqualificazione dei suoli possono essere attuati concretamente.



Per Cuneo, l’accordo di collaborazione con CIPRA apre in questa prima fase alla possibilità di iniziative e seminari formativi, anche attraverso opportunità di scambio internazionale, da svolgersi nei prossimi mesi a tema tutela del suolo, facilitazione dei processi partecipativi, individuazione di portatori di interesse.



“Ogni volta che riqualifichiamo un pezzo di città, deve diventare abitudine porsi la domanda del suolo e di come renderlo permeabile”, spiega la Sindaca Patrizia Manassero. “Il tema della de-impermeabilizzazione è stato anche oggetto di dibattitI in Consiglio comunale, nel mese di dicembre e poi a gennaio, e quella sollecitazione abbiamo raccolto. Non partiamo da zero, come Città, in questa attenzione e in questo lavoro, ma servono sempre nuove competenze tecniche e continui aggiornamenti. Siamo contenti di poter compiere passi avanti grazie alla collaborazione con CIPRA”.



Così l’assessore Alessandro Spedale: “In quanto Città Alpina dell’anno 2024, Cuneo riconosce i principi della Convenzione delle Alpi e si impegna a sviluppare ed attuare iniziative concrete ed innovative negli ambiti di azione della Convenzione delle Alpi. Tra le tematiche c’è la tutela del suolo e la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici in modo integrato e trasversale. Su questo punto, con l’accordo che sarà sottoscritto con CIPRA, rafforziamo un impegno, a cui, nel contesto dell’Agenda Locale 2030 Cuneo Sostenibile, la città sta già lavorando per perseguire sul territorio i 17 obbiettivi dell’Agenda 2030 di sviluppo sostenibile”.



Per la Presidente di CIPRA Italia Vanda Bonardo “la collaborazione con Cuneo, Città alpina dell’anno 2024, è una opportunità per promuovere il tema della tutela del suolo e della deimpermeabilizzazione sul territorio italiano e contrastare la tendenza al consumo di suolo in atto nel nostro Paese”.

“Mediante il progetto Ground:breaking – illustra il direttore di CIPRA Italia Francesco Pastorelli – intendiamo promuovere le buone pratiche realizzate nelle regioni alpine ed incentivarne di nuove, oltre a rendere consapevoli cittadini ed amministratori dell’importanza che hanno le funzioni naturali del suolo”.