A Envie la“Cena della Dama Bianca” e il cinema all’aperto inaugurano gli eventi estivi all’aperto

L'associazione La Torre nel Parco, con il patrocinio del comune di Envie, inaugura il mese di luglio con una serie di appuntamenti dedicati a chi desidera immergersi in un'atmosfera magica dove cultura, natura e sport si fondono armoniosamente.

Tra le iniziative di spicco, la ‘Cena della Dama Bianca’ in programma sabato 6 luglio alle 19,30 con un pic-nic ‘in bianco’ nel parco della torre.

Torna anche dopo il successo dello scorso anno anche la rassegna di Cinema all'aperto sempre nel parco.

"... nessuno si ricorda di noi, nessuno di me, di cui è rimasto soltanto il castello a carnevale, mi chiamavano conte quando io son marchese il marchese Carlo Guasco di Castelletto per essere precisi e mia moglie, la marchesa Clementina della Rovere. Io qui ci abito. Tutto ciò che vedete, le torri, il muro di cinta ed il castello con il bel parco li ho fatti costruire io, con i miei soldi, erano gli anni 30 dell’800. E la vedete la torre? Ho ospitato per tanto tempo il mio più caro amico, Massimo, Massimo d’Azeglio. Veniva ad Envie da me per discutere dei suoi affanni politici, e non solo quelli!"

Con questa introduzione, l’associazione La Torre nel Parco, con il patrocinio del comune di Envie, dà il via all’intenso programma di eventi culturali estivi che si svolgeranno nel mese di luglio, coinvolgendo il castello e il Mombracco, integrando cultura, natura e sport.

Sabato 6 luglio a partire dalle 19,30, per la “Cena della Dama Bianca, l’associazione organizzatrice metterà a disposizione i tavoli con i rispettivi posti a sedere fino ad esaurimento posti, al resto ci penseranno i partecipanti.

Il costo è di 2 euro a persona.

Per informazioni e prenotazioni, contattare Lidia Camosso al 349-2378421 e Mirella Bertoglio al 339-2529606.

La protagonista della serata sarà la Dama Bianca, di lei Massimo D’Azeglio che a metà ‘800 aveva soggiornato nel Castello di Envie ricorda apparizione della 'dame blanche' mentre passeggiava sui merli della torre dove lui abitava.

“La Dama Bianca del castello di Envie era la marchesa Clementina della Rovere moglie del marchese Carlo Guasco di Castelletto” come spiega lo storico locale Claudio Midulla. Insieme a lui Federico Raviolo, Laura Lamberti e le musiche di Flavio Fraire, animeranno la serata con letture spettacolo sul personaggio, le avventure e i piccanti intrecci amorosi con importanti protagonisti del Risorgimento italiano, i cui dettagli saranno rivelati.

Gli appuntamenti culturali proseguiranno, sempre nel parco della torre del castello di Envie, con la seconda rassegna di Cinema all’aperto a cura dell’associazione Zampanò di Castelnuovo Don Bosco.

Martedì 9 luglio alle 21 verrà proiettato il film di animazione “Prendi il Volo” e venerdì 26 luglio sempre alle 21 sarà la volta di “Top Gun: Maverick” con Tom Cruise.