Il Cinema all’aperto di Bra propone il film “C’è ancora domani”

Appuntamento imperdibile con la rassegna “Cinema all’aperto” organizzata dal Comune di Bra: giovedì 11 luglio nel cortile di Palazzo Traversa, alle 21,30 si proietta “C’è ancora domani”, diretto e interpretato da Paola Cortellesi al suo debutto alla regia. La pellicola ha ricevuto 13 nomination al David di Donatello aggiudicandosi 6 premi, oltre a due riconoscimenti ai Ciak d'Oro e tre alla Festa del Cinema di Roma.

Protagonista del film è Delia, "una brava donna di casa" nella Roma del dopoguerra: tiene il suo sottoscala pulito, prepara i pasti al marito Ivano e ai tre figli, accudisce il suocero scorbutico e guadagna qualche soldo rammendando biancheria, riparando ombrelli e facendo iniezioni a domicilio. Secondo il suocero però "ha il difetto che risponde", in un'epoca in cui alle donne toccava tenere la bocca ben chiusa. E Ivano ritiene sacrosanto riempirla di botte e umiliarla per ogni sua "mancanza". La figlia Marcella sta per fidanzarsi con il figlio del proprietario della pasticceria del quartiere, il che le darebbe la possibilità di migliorare il suo status e allontanarsi dalla condizione arretrata in cui vive la sua famiglia, nonché da quella madre sempre in grembiule e sempre soggetta alle angherie del marito. Per fortuna fuori casa Delia ha qualche alleato: un meccanico che le vuole bene, un'amica spiritosa che la incoraggia, un soldato afroamericano che vorrebbe darle una mano. E soprattutto, ha un sogno nel cassetto, sbocciato da una lettera ricevuta a sorpresa.

Ingresso a 3 euro, posti limitati.

Prima della proiezione del film (dalle 20.30 alle 21.15) sarà possibile effettuare una visita guidata gratuita sulle figure femminili delle collezioni di Palazzo Traversa. Per partecipare al tour “Cinema e Museo” è necessaria la prenotazione all’Ufficio Cultura e Manifestazioni, chiamando il numero 0172.430185 o scrivendo a turismo@comune.bra.cn.it.

In caso di pioggia le proiezioni si terranno presso l’Auditorium “G. Arpino” in largo della Resistenza e le visite “Cinema e Museo” saranno annullate.

Gli appuntamenti con il Cinema sotto le stelle proseguono il 18 luglio con “Assassinio a Venezia” di Kenneth Branagh, il 25 luglio con “Perfect days” di Wim Wenders, il 1 agosto con “Wonka” di Paul King, l’8 agosto con “Cento domeniche” di Antonio Albanese e il 15 agosto con “Un altro ferragosto” di Paolo Virzì.