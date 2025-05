A Carrù si svela in restauro della Big Bench e delle "mini panchine"

Torna a brillare, più belle che mai, l'iconica panchina gigante e le versioni mini che da anni colorano il paesaggio e il cuore della comunità carrucese. Dopo un accurato intervento di restauro, le celebri Big Bench sono nuovamente pronte ad accogliere residenti e turisti in cerca di relax, panorami mozzafiato e scatti memorabili.

L’inaugurazione ufficiale si terrà lunedì 2 giugno alle ore 11.30, in occasione della cerimonia di consegna delle Costituzioni ai nuovi diciottenni: un momento simbolico che ha unito tradizione civica e valorizzazione del territorio.

Il progetto di restauro ha interessato non solo la grande panchina di Carrù, ma anche le sue coloratissime “sorelline” in formato ridotto, restituendo loro brillantezza e vivacità. Il risultato? Un vero e proprio arcobaleno di sedute che arricchisce l’identità visiva del paese e rafforza il senso di appartenenza alla comunità.

"Un sentito ringraziamento - dicono dalla Fondazione Big Bench Community Project - a tutti coloro che, con generosità, hanno reso possibile l’opera di ristrutturazione. Il loro gesto testimonia l’amore per il territorio e l’importanza dei beni comuni. Grazie ai numerosi sponsor privati e alle famiglie: Ermanno Boetti, promotore della raccolta fondi per il restauro della panchina gigante; Gallo di Clavesana, per il restauro della mini panchina blu; Chiecchio di Clavesana, per la mini panchina gialla; Bangle di Clavesana, per la mini rossa; l'associazione L’Torion di Vezza d’Alba, per la mini bianca; Fabrizio Filippi e Andrea Bertone, per la mini viola di Farigliano. Le Big Bench non sono solo un’attrazione turistica, ma anche un simbolo di bellezza condivisa e di cura collettiva. Per questo, la comunità è invitata a rispettare e preservare queste installazioni, affinché possano continuare a offrire sorrisi e meraviglia a grandi e piccoli".