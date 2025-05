Franca Acquarone alla biblioteca parrocchiale di Mondovì Ferrone

Venerdì 6 giugno lle ore 17.30, alla biblioteca parrocchiale del Ferrone, in via S. Bernolfo 16 a Mondovì, Franca Acquarone presenterà i suoi due ultimi libri: “Quello che non sai più dire” e “Tanaro amaro”.

Il primo - che ha vinto il Premio letterario LiberEtà 2023 - affronta con delicatezza il tema della demenza, raccontando la storia di una figlia che, di fronte alla malattia della madre, decide di rievocare per lei i ricordi di famiglia. La narrazione intreccia la memoria personale con quella collettiva, offrendo una riflessione profonda sull'identità e sulla perdita. Tanaro amaro racconta, invece, la scomparsa di una bambina nell'Alta Val Tanaro sviluppandosi attorno al mistero che la circonda: è caduta nel fiume in piena, o è stata rapita? Il romanzo si concentra sul dolore e sull'incertezza vissuti dalla comunità locale, offrendo un'intensa esplorazione delle emozioni umane.

Franca Acquarone è nata a Ormea, al confine dell’Alta Val Tanaro, fra la Liguria e la Francia. Conserva un profondo legame con la sua terra, da cui non si è mai staccata, pur studiando e lavorando altrove. Psicologa-psicoterapeuta, è stata direttore del Servizio di Psicologia dell'Azienda Sanitaria di Mondovì e Ceva. Si occupa professionalmente da alcuni anni dei problemi degli anziani e si interessa a progetti di cultura e tradizione del territorio. L’incontro è a ingresso libero. L’autrice dialogherà con gli animatori della biblioteca e i presenti.