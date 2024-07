Preparate gli stomaci: Slow Food Bra invita al tradizionale “Bagnè ‘nt l’euli”

Un’occasione per mangiare come una volta? Detto fatto, Slow Food Bra invita al tradizionale “Bagnè ‘nt l’euli” in calendario giovedì 18 luglio, dalle ore 20, presso il cortile dell’Osteria Boccondivino (via Mendicità Istruita, 14), a Bra.

Il menù? A base di verdura di stagione, che domande. Un’ottima idea per assecondare leggerezza e linea, grazie ai frutti dell’orto “buoni, puliti e giusti”, che in questa stagione sono un’esplosione di colori e, fatto non da poco, aiutano anche un’altra tonalità: quella della tintarella.

Modalità e intenti sono collaudati. I partecipanti potranno vivere un momento di allegria con l’opportunità di assaporare eccellenze a km zero da sposare con oli extravergini italiani scelti da Slow Food.

Basta così? Chiaro che no. Potrete ancora riempirvi occhi e stomaci con antipasto misto, pasta con zucchine e pesto di basilico. Al colpo di grazia ci pensano pesche caramellate con bunet e gelato artigianale. Vini e caffè inclusi, per un costo totale di 30 euro per i soci Slow Food e 35 euro per gli aspiranti soci. Divertimento e chiacchiere gratis.

Ma come sempre la reale importanza dell’iniziativa riguarda la solidarietà. Parte del ricavato contribuirà, infatti, al sostegno dei progetti Slow Food per l’educazione alimentare sul territorio braidese e alle borse di studio da destinare all’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo.