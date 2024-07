Bra: si presentano in Consiglio comunale le linee programmatiche di governo

Nuova seduta per il Consiglio comunale di Bra, convocato dal suo presidente Fabio Bailo per le 15 di mercoledì 10 luglio 2024. Oltre a discutere alcune interrogazioni, l’assemblea sarà chiamata a nominare i componenti delle diverse commissioni comunali. Inoltre, il Sindaco illustrerà le linee programmatiche di governo della nuova amministrazione.

Sarà possibile seguire la seduta in diretta streaming e, successivamente, in differita, sul canale You Tube del Comune di Bra, collegandosi a questo link.

Si allega l'ordine del giorno dei lavori.

1. Comunicazioni del presidente e del sindaco.

2. Interrogazioni.

3. Nomina delle commissioni consiliari permanenti.

4. Articolo 8, legge regionale n. 63/1978 e s.m.i. commissione consultiva comunale per l'agricoltura e le foreste. Elezione rappresentanti del consiglio comunale.

5. Articolo 29, commi 7 e 8, dello statuto comunale. Linee programmatiche di governo - approvazione.