Al camp estivo della Vbc Savigliano la gradita visita della pallavolista di Verzuolo Alice Gay

La Vbc Savigliano ha ospitato all’interno del suo Camp estivo l’atleta Alice Gay, giocatrice di pallavolo originaria di Verzuolo e cresciuta nelle giovanili del Cuneo Granda Volley, fino all’esordio in Serie A nella stagione 2019-2020. Quest’anno ha giocato in Serie A1 a Savino Del Bene Volley per poi passare alla Pallavolo CBL Costa Volpino in A2, ricoprendo il ruolo di libero.

Contattata da Vittorio Testa e intervistata dallo speaker Mario Piccioni, ai quali vanno i ringraziamenti della società, Alice ha risposto alle innumerevoli domande delle piccole atlete saviglianesi, che le hanno preparato un bellissimo cartellone con la sua foto e hanno voluto omaggiarla di una maglietta del VBC Summer Camp con tutte le loro firme.

La VBC Savigliano tiene a ringraziare Alice per la sua disponibilità e le augura un prosieguo nella sua carriera pallavolistica costellato di successi.