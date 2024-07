Burattinarte punta su Alba, Grinzane e Murazzano per il secondo week end della 30ª edizione

Archiviati i primi successi di questa trentesima edizione, Burattinarte prosegue con un fitto week end dedicato al teatro di figura classico rivisitato in modo particolarmente divertente. Ad animare il secondo fine settimana di Burattinarte summertime saranno due compagnie incredibili: I pupi di Stac, della blasonata tradizione fiorentina che si esibirà venerdì 12 luglio, alle 21.30, nel giardino di viale Masera (Tetti Blu) e Alberto De Bastiani a che presenterà due spettacoli incantevoli: sabato 13 luglio, alle 21.30, a Grinzane Cavour La storia di Pinocchio e domenica 14 luglio, alle 18, a Murazzano Il Mulino incantato.

Claudio Giri e Consuelo Conterno, direttori artistici di Burattinarte, commentano: «Dopo la grande festa di compleanno ad Alba, nell’ultimo week end di giugno e lo spettacolo infrasettimanale a Piobesi, la rassegna torna ancora ad Alba, questa volta nel parco verde di viale Masera e poi si spinge verso la Langa. Gli artisti selezionati sono apprezzatissimi a livello italiano e internazionale e sapranno stupire il pubblico per la cura e la bellezza dei loro burattini, le trovate drammaturgiche e la bellezza delle trame».

GLI SPETTACOLI

Venerdì 12 luglio, alle 21.30, nel prato verde di viale Masera, quartiere Tetti Blu, ad Alba andrà in scena Capuccetto Rosso, un “cavallo di battaglia” della compagnia fiorentina I pupi di Stac. A ideare questa versione della celebre fiaba, con il Lupo accanito lettore di una fiaba con una bimba che deve portare provviste alla nonna, è stato proprio Carlo Staccioli, che nel 1946 a Firenze ha dato vita alla compagnia.

I Direttori artistici di Burattinarte spiegano: «In questo spettacolo incontreremo i pupi di legno intagliato sono alti circa 60 centimetri e hanno, unici nella tradizione italiana, la figura intera. Sono insomma “marionette senza fili” animate dal basso o, se si preferisce, burattini con le gambe come il loro fratello più famoso, Pinocchio. Nessuna comicità facile, nessuna battutaccia, solo autentica arte teatrale, in cui si manifesta il lavoro accurato e attento della compagnia per rendere ogni pupo davvero vivo, ogni scena realmente significativa».

In caso di pioggia lo spettacolo si terrà nel salone del centro anziani di viale Masera.

Sabato 13 luglio, alle 21.30, i riflettori si accenderanno a Grinzane Cavour, su un capolavoro della tradizione italiana, come Pinocchio, reinterpretato da un grande maestro del teatro di figura: Alberto De Bastiani

Con pochi oggetti, tutti di legno, un piccolo teatro dei burattini e qualche pupazzo, Alberto De Bastiani riporta in vita il personaggio più amato di sempre: Pinocchio. «Vedremo Pinocchio incontrare tanti personaggi fantastici, tante voci», anticipano Claudio Giri e Consuelo Conterno. «Ad ognuna di loro Pinocchio regalerà un po’ della sua vita, un sogno, una speranza, una bugia. Voci che lo guideranno o lo aiuteranno a perdersi per poi ritrovarsi in quel movimento che segna l’esperienza del crescere, dove se si ascolta con attenzione e si guarda bene, non manca la poesia».

«La testa e il cuore di Pinocchio sono solo apparentemente di legno: in realtà sono una testa pensante e un cuore che sa emozionarsi ed amare, temere e aver coraggio», continuano i Direttori artistici, commentando: «Pinocchio, come ogni bambino, ha in sé tante potenzialità. Come tutti noi, deve scoprire ciò che davvero siamo: unici».

In caso di pioggia lo spettacolo si terrà nel salone Comunale polivalente - via IV novembre

Domenica 14 luglio lo spettacolo andrà in scena nel tardo pomeriggio, alle 18, a Murazzano, la perla delle Langhe. Giri e Conterno ci offrono alcune anticipazioni sulla trama de Il Mulino incantato, un atto unico scritto da Peter Ivan Chelu e riadattato proprio da Alberto De Bastiani: «Il protagonista, Gimmi burattino, deve macinare tre sacchi di grano al mulino, ma per farlo è costretto a scontrarsi contro il cattivo mago Astarotus Occhistorti, che proprio del mulino s’impadronì. Il mago ha dei servi potentissimi: dei fantasmi, un diavolo e un orco affamato; ma non solo, grazie al suo mantello magico, può trasformarsi in qualsiasi cosa o essere vivente. Fortunatamente tutti questi trucchi di magia non gli saranno utili: Gimmi burattino, con l'astuzia e con i suggerimenti dei bambini, porterà ad un lieto fine anche questa storia».

Lo spettacolo, nuovissimo e molto divertente, ha già riscosso un notevole successo tra il pubblico e promette di conquistare anche gli spettatori della Langa.

In caso di pioggia lo spettacolo si terrà nel salone polivalente - piazza Mons. Dadone sempre a Murazzano

Tutti gli spettacoli saranno a ingresso libero

SOSTENITORI E PARTNER

Da 30 edizioni molti enti hanno sostenuto Burattinarte, permettendo che l’incantesimo del teatro portasse felicità a tante persone.

Vorremmo ringraziare, per questa 30ª edizione: Regione Piemonte, Fondazione CRT, Fondazione CRC, Comune di Alba, Banca d'Alba, Comune di Bra, Comune di Guarene, Comune di Grinzane Cavour, Comune di Novello, Comune di Piobesi d'Alba, Comune di Murazzano, Comune di Castagnito, Circolo Arci Cinema Vekkio, Associazione Anforianus e Comune di Santa Vittoria d'Alba, Comitato Quartiere Scaparoni, Associazione Nel Viale, Ottica Sipario. E, ancora, l’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero per il patrocinio, e Radio Alba per la media partnership.