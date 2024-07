Lorena Giubergia presenta a Fossano il suo terzo libro "i cassettini del mio cuore".

-Lucia sta affrontando un periodo della vita dominato dalle riflessioni e dal cambiamento. La perdita di sua madre le crea un senso di vuoto spesso insostenibile, ma l’amore dei suoi adorabili nonni la avvolge e la guida ogni giorno. E poi c’è una novità che le riempie il cuore di gioia: adesso anche suo padre si è reso conto della propria assenza, dettata dal dolore del lutto, ed è deciso a condividere con la figlia momenti autentici, per rinsaldare il loro legame così puro. Tra attimi di spensieratezza, affetto e amicizia e altri in cui ritornano la malinconia, i dubbi e le paure, Lucia scopre che il suo percorso di guarigione interiore è meno difficoltoso se valorizza i rapporti con coloro che le sono sempre accanto, custoditi nei cassettini indistruttibili del suo cuore.-

Cuneese, classe 1967, Lorena Giubergia ha coltivato per anni la propria passione per la lettura, cimentandosi poi con la scrittura, prima quasi per gioco e poi applicandovi metodo e dedizione, anche con il dolce sprone del papá che ha con lei suggellato un patto con il quale l'ha spinta a mettere nero su bianco i propri pensieri e il proprio vissuto.