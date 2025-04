Chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica: se ne parla a Cherasco nell'ultimo appuntamento dei “Lunedì della salute”

Si conclude con l’appuntamento di lunedì 12 maggio il ciclo dei “Lunedì della salute”: una serie di incontri, realizzati con la collaborazione del Lions club di Cherasco, dedicati al benessere e alla salute, in cui i vari esperti hanno affrontato temi cruciali relativi alla cura di sé e del proprio futuro.

L’ultima serata tratterà l’argomento della Chirurgia Plastica, che comprende sia la chirurgia ricostruttiva che quella estetica.

Il relatore della serata, con la moderazione di Daniela Domeniconi, è il Professore Paolo Bogetti, che vanta nel suo curriculum un’esperienza più che consolidata: specializzato in Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica, Direttore della SC di Chirurgia Plastica dell’Università di Torino e insegnante di varie Scuole di Specializzazione.

L’argomento della chirurgia plastica ha preso particolare piede negli ultimi anni e ha visto un notevole potenziamento delle sue tecniche a fronte delle maggiori richieste di intervento sia in ambito estetico che ricostruttivo. Oggi, infatti, è possibile, grazie agli sviluppi ottenuti in questo settore, trattare con successo malformazioni congenite, esiti di traumi e di chirurgie demolitive per tumori.

Lo scopo della serata è quello di affrontare una materia complessa quale la chirurgia plastica, in particolare quella estetica, in cui è possibile che le aspettative dei pazienti si scontrino con gli esiti ottenuti con l’operazione.

L’intervento dell’esperto, in ogni caso, porrà l’attenzione sulla necessità di garantire sempre al paziente benessere fisico e psicologico, con un miglioramento dei rapporti interpersonali e il Durante la serata verrà dato ampio spazio alle immagini, con esempi di trattamenti sia estetici che ricostruttivi.

L’appuntamento è lunedì 12 maggio alle 20.45, nella Chiesa di San Gregorio a Cherasco. Ingresso libero a tutti.

È consigliata la prenotazione allo 0172.427050.