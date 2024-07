Al via la nuova campagna del CSV Cuneo "Fai un prelievo, salva una vita!"

Entra nel vivo la stagione estiva 2024 e anche quest’anno Società Solidale ETS lancia una campagna per sensibilizzare al dono del sangue. La campagna è stata ripensata con un layout grafico che punta ad attirare l’attenzione del pubblico con l’immagine di un bancomat. Ma se si affina lo sguardo e ci si concentra sui particolari si scopre che si sta parlando di una carta speciale: si tratta di un bancomat destinato ai donatori di sangue che hanno la possibilità, attraverso un prelievo, di salvare una vita.



La campagna pone anche l’accento sulla necessità di sangue che non si ferma mai: soprattutto in estate, a causa delle vacanze dei donatori, il fabbisogno cresce. Per questo è importante donare prima di partire per le vacanze.



Massimo Maria Macagno, presidente CSV Cuneo: “La nuova campagna di sensibilizzazione al dono del sangue attira l’attenzione con un’immagine fuori dagli schemi. Normalmente associamo il bancomat agli acquisti ma questa è una è una carta speciale che permette, con un semplice prelievo di sangue, di salvare una vita”.



Sul sito www.csvcuneo.it è stata creata una landing page che spiega quali sono le caratteristiche del donatore e quando è possibile donare. La campagna è generica ma, come spiegato sul sito, il CSV lavora da tanti anni con le associazioni che sul territorio si occupano di donazione sangue.



Nel mese di luglio la campagna sarà veicolata sui canali online (organi di informazione, sito CSV e canali social dell’Ente), sui BUS della Granda e con affissioni nelle città del territorio provinciale.