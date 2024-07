Stop alle lenti Silsoft, la mamma di Leo: "Le alternative non consentono la stessa qualità di vita"

Se vuole i contatti di queste mamme per sentirle personalmente nessun problema, purtroppo non riusciamo a sederci a un tavolo perché siamo sparse in tutta Italia.

Tengo a ringraziarla per l'interessamento, ma noi (parlo al plurale perché mi faccio portavoce anche delle altre mamme, con cui quotidianamente mi sento e con le quali siamo, nostro malgrado, entrate nel mondo della cataratta congenita) siamo più che consapevoli della presenza in commercio di lenti alternative.

Purtroppo i professionisti che lei menziona non vivono a casa nostra, ci sono mamme che riescono a cambiare la lente solo quando i figli dormono, ci sono mamme che iniziano a lavorare alle sei e si trovano a svegliare i bimbi prima per mettergli ogni giorno la lente. Personalmente per 4 mesi ho fatto Mondovì-Genova perché qua nessuno riusciva a togliere la lente, perfino contattologi pediatrici, venivano perfino a casa a provare.

Ci sono mamme che sono agli inizi e hanno grandi difficoltà, come me nelle loro condizioni. La prima volta che ho dovuto togliere la lente ci ho impiegato 3 ore di orologio, poi non scordiamo che questi bimbi devono anche sopportare il bendaggio, tot ore al giorno, per poi cominciare a torturarli altre ore per cercare di togliere la lente, e la vita di noi mamme e delle famiglie che devono sopportare questo carico?

Mettiamoci anche nei panni degli altri, già la nostra vita è cambiata in negativo dopo la diagnosi: perché privarci di una lente che garantisce la possibilità di avere almeno una qualità di vita migliore?

Ecco, finché c'è una possibilità perché dovremmo arrenderci alle alternative?

Perché tra il dire e il fare c'è sempre di mezzo il mare... e noi, ci creda, siamo proprio nel pieno di un mare in burrasca.

Anna, mamma di Leonardo a nome di tutte le mamme