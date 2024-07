Torna Cuneo Illuminata: le modifiche alla viabilità nel primo fine settimana

In città tutto è pronto per l’inaugurazione di Cuneo Illuminata. La coinvolgente manifestazione animerà l’altopiano dal 5 al 28 luglio con gli spettacoli di luci e i tanti eventi collaterali per tutte le età. Per tutelare la sicurezza dei partecipanti durante il primo fine settimana (da venerdì 5 a domenica 7 luglio) è stata disposta un’ordinanza per la regolamentazione della viabilità.



Ad essere interessata da divieti di sosta e da limitazioni alla circolazione sarà, in particolare, piazza Galimberti: dalle 19 alle 24 di venerdì, sabato e domenica sarà istituito il divieto di transito veicolare su tutta la sua estensione. L’interdizione riguarderà anche le vie Bonelli e Pascal e i corsi Soleri e Garibaldi, per i tratti confinanti con la piazza dedicata all’eroe della Resistenza. Negli stessi orari sarà in vigore anche il divieto di sosta con rimozione forzata.

Per consultare il testo completo dell’ordinanza è possibile consultare l’albo pretorio (servizionlinededagroup.comune.cuneo.it - Portale dei servizi (soluzionipa.it)).



Essendo prevista una grande affluenza di pubblico, si consiglia di raggiungere il centro città a piedi, in bicicletta o in bus. Per chi arrivasse da fuori sono disponibili i parcheggi di testata. In occasione degli spettacoli (dal venerdì alla domenica) l’ascensore inclinato che collega corso Marconi al parcheggio delle piscine sarà attivo fino alle 23.30.