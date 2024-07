Calcio femminile: colpo di mercato Freedom FC Women, ecco Mária Korenčiová

Un colpo di caratura internazionale. La Freedom FC Women annuncia l'arrivo in biancoblu di Mária Korenčiová: portiere di grande esperienza, classe 1989, nativa di Bratislava, è cresciuta calcisticamente nelle giovanili del Lamač e, successivamente, dello Slovan Bratislava con cui ha debuttando in Prima Squadra.

Dal 2005 al 2012 ha vinto 4 campionati nazionali e 3 Coppe di Slovacchia, prima del passaggio allo Slavia Praga, in Repubblica Ceca, nel 2013. Trasferitasi in Germania, al Sand, ha conquistato la promozione in Frauen-Bundesliga nel 2014-15, rimanendo in terra tedesca per tre stagioni.

Un palmarès personale arricchitosi nel 2016-17 con la vittoria di campionato e coppa in Svizzera, con il Neunkirch, prima del ritorno in Germiania, al Friburgo nel 2017. Poi, la prima avventura italiana, al Milan, di cui vestirà la maglia dal 2018 al 2021 con 56 presenze. Dopo una parentesi al Levante, la seconda esperienza nel Bel Paese, questa volta a Como, nell'ultimo biennio in Serie A. Mária Korenčiová è inoltre una delle colonne della nazionale slovacca con cui ha debuttato nel 2006, a 17 anni, collezionando un centinaio di presenze.

La Freedom FC Women dà così il benvenuto al suo nuovo portiere, la quale farà parte della rosa 2024-25 di Serie B Femminile.