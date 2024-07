Marene: riconoscimento al merito sportivo per le squadre del volley femminile e calcistica U19

Prima occasione ufficiale e premiazione sportiva per l'amministrazione del sindaco Alberto Deninotti, dopo l'insediamento avvenuto a fine giugno, che consegnerà i riconoscimenti alle locali squadre di volley femminile e di calcio Juniores U19, lunedì 8 luglio alle 18,30, nella Sala Consiliare del Comune.



Protagoniste del riconoscimento sono due realtà sportive che si sono distinte per i loro brillanti risultati e per l'impegno profuso nello sport: il Volley Marene per la promozione in serie C, e il Marene Calcio per i risultati ottenuti nel campionato provinciale categoria Juniores U19, nella stagione 2023/2024 appena conclusa.



I riconoscimenti alle due associazioni dilettantistiche sono un'occasione per celebrare i loro successi e per ribadire il valore dello sport per la comunità.



“La premiazione sarà un momento per celebrare i traguardi raggiunti dalle due società sportive, ma anche per sottolineare il ruolo fondamentale che lo sport riveste all'interno della comunità marenese. L'amministrazione comunale infatti, - affermano il sindaco Alberto Deninotti assieme all’assessore Aessandra Testa - è consapevole che lo sport rappresenta un valore educativo e sociale di grande importanza, in grado di favorire la crescita personale e collettiva, trasmettere principi di fair play e sana competizione e creare occasioni di aggregazione e socializzazione".



L'invito è esteso a tutta la cittadinanza affinchè partecipi alla cerimonia dimostrando così il proprio sostegno alle due squadre formate da giovani marenesi.