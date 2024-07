Anche quest'anno ritorna "Metti in moto il dono": vespisti e motociclisti uniti per la donazione di sangue

Torna anche quest’anno l’appuntamento con "Metti in moto il dono", manifestazione organizzata dalla FIDAS Monregalese, che coinvolge motociclisti e vespisti per promuovere il valore e l’importanza della donazione del sangue.

L’appuntamento sarà sabato 20 luglio, in collaborazione con ADSM Fidas Cuneo, in piazza Oreste Giondo, nel Comune di Niella Tanaro. Dopo la colazione alle 8, è in programma la partenza del moto tour attraverso le sedi FIDAS Monregalsi, con l’arrivo al santuario di Sant’Anna di Vinadio, dove si svolgerà anche il pranzo presso il ristoro San Gioachino.

Domenica 21 luglio, in collaborazione con l’associazione "La funicolare", alle 11:00 ci sarà il ritrovo per il flash mob in piazzale giardini a Mondovì e a seguire Street food omaggio e salita a Prato Nevoso con le Supercar di "Mondovì e motori."