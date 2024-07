Scambio di consegne e ruoli per il Rotary Cub Savigliano

Tradizionalmente a fine giugno, il Rotary chiude un anno per iniziarne un altro e Martedì 2 luglio il Rotary Club Savigliano si è riunito a La Porta delle Langhe per il consueto scambio di consegne e ruoli. Al presidente 23-24 Lodovico Buscatti, è subentrato il presidente 24-25 Vladimiro Bertinetti, entrambi al secondo mandato, che hanno rivolto saluti e ringraziamenti a tutti gli intervenuti.

Oltre ai soci, erano presenti diversi ospiti. Tra questi, il Sindaco di Savigliano Antonello Portera ed i genitori del nuovo presidente Bertinetti. Il Sindaci ha salutato e ringraziato il club saviglianese per la sua presenza, testimoniata da molti service a favore di comunità e territorio. Iniziative, relatori e progetti dell’anno che il presidente Lodovico Buscatti ha voluto ricordare ed illustrare uno ad uno.

Si è poi rallegrato sia dell’ingresso di soci e sia del successo della dislocazione di conviviali in aree diverse del territorio. Ha quindi proceduto a premiare con PHF, la prestigiosa spilla rotariana ricordo del fondatore del Rotary Paul Harris, quattro soci: Paola Derosi segretario e presidente nominato 25-26, Bartolomeo Sergio Buscatti past president e addetto stampa, Alessandro Sandra prefetto e Tino Testa tesoriere.

Sfilatosi il collare, Lodovico lo ha quindi posto al collo di Vladimiro Bertinetti, nuovo e ventottesimo presidente, che ringraziando per la fiducia riaccordatagli ha iniziato ad accennare suoi propositi per il nuovo anno: qualche cambiamento ma, soprattutto, ulteriori irrobustimenti della compagine dei soci. Saranno oggetto di approfondimenti in prossimo incontro assembleare.

E’ stata riconosciuta, in giorni scorsi, l’eccellenza, nell’anno, di Ezio Camisassa, in serata Sergio Buscatti ha ricevuto un messaggio di apprezzamento e ringraziamento da Stephanie Urchick Presidente 24/2025 del Rotary International e tutto il club, da PDG Armando Arlandini, compiacimenti ed augurio di crescita.

Distribuiti infine agli ospiti, gli ultimi fascicoletti Unieuro e Polizia di Stato contro Cyberbullismo ed ancora sementi per api destinati a vasi ed aiuole di casa. Tocco di campana finale ed auguri reciproci di un sereno anno rotariano 2024-2025.