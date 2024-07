Come comprare Shiba Shootout, la nuova meme coin che fa impazzire il web

L’hype sulle meme coin in questo 2024 ha seguito la linea di crescita positiva che si era già vista a fine 2023. Shiba Shootout si sta facendo strada prepotentemente nel traffico delle meme coin offrendo un’esperienza di gioco e di guadagno alternativa e interattiva. La narrativa coinvolgente, i premi di staking altissimi, il nuovo gioco play to earn, sono solo alcune delle caratteristiche che hanno attirato migliaia di follower sui canali social X e Telegram e hanno portato la prevendita di questo nuovo token a oltre 500000 dollari a pochi giorni dal suo avvio.

Come comprare Shiba Shootout

Partecipare alla prevendita è estremamente semplice. Vediamo i passaggi :

Apri un portafoglio crypto compatibile: tra i più quotati Wallet Connect, Best Wallet o il portafoglio Coinbase hanno tutti interfacce abbastanza intuitive, adatte anche agli investitori meno esperti.

Collega il portafoglio al widget: dal sito ufficiale della prevendita è possibile cliccare su “Connect Wallet” per connettere il proprio portafoglio.

Acquista nel portafoglio criptovalute da scambiare con $SHIBASHOOT: si può decidere la quantità da scambiare di ETH, USDT o comprare attraverso carta bancaria. Nei primi due casi bisogna fare attenzione ad avere abbastanza token per coprire le gas fee.

Clicca su “Buy now”: per finalizzare l’acquisto si potrà poi cliccare su buy now e decidere di mettere eventualmente i token in staking.

In alternativa si può acquistare anche tramite BNB chain, collegandosi direttamente.

Attualmente l’APY per lo staking è del 2.205% e sono già quasi 15 milioni i token in staking. La distribuzione dei premi in token $SHIBASHOOT avverrà a una velocità di 125 token $SHIBASHOOT per blocco Ethereum (ETH) e sarà erogata in 2 anni.

Cos’è Shiba Shootout?

Shiba Shootout non è semplicemente l’ennesima meme coin a tema cane. È un token rivoluzionario che offre molteplici utilities e offre agli investitori, oltre che una prospettiva di guadagno importante, un’esperienza di gioco senza precedenti. Una criptovaluta Game-Fi, ma anche un token di governance. L’interesse degli investitori è alimentato dall’appeal di un gioco play to earn, già disponibile su AppleStore e GooglePlay, e da altre ricompense. La narrativa del progetto è molto accattivante. La storia è ambientata nel vecchio west, con personaggi caratteristici: il maresciallo Shiba (uno shiba inu sceriffo) dalla lingua arguta, gli Shiba Sharpshooters, un gruppo di abili appassionati di criptovalute e creatori di meme che rappresentano la vera spina dorsale del successo di ShibaShootout, in una città (Shiba Gulch) che diventa quindi un palcoscenico per epiche battaglie di meme, dove i partecipanti sono impegnati in battute amichevoli e meme-off intelligenti che mirano a sostenere il progetto di ShibaShootout. Il gioco è un mix di creatività e arguzia confido dal fascino da cowboy. Gli investitori possono essere ricompensati attraverso un programma di referral (posse rewards) per gli amici che si uniscono alla comunità di Shiba Shootout. Per ogni nuovo membro che si iscrive, sia il referrer che il nuovo membro ricevono token Shiba Shootout bonus. Inoltre possono cimentarsi nell’’elaborare e condividere storie sulle criptovalute “intorno al fuoco” (campfire stories), le migliori delle quali vengono ricompensate con token $SHIBASHOOT.

La partecipazione della community si esprime ai massimi livelli grazie alle token governance roundups, nelle quali gli investitori possono votare sulle decisioni chiave relative allo sviluppo del progetto.

Lo staking e le lotterie

I meccanismi premianti come abbiamo visto sono molteplici. Se da un lato il classico staking offre ricompense di APY altissime, dall’altro l’aspetto ludico delle Lottete Lucky Lasso prende gli investitori all’amo. I partecipanti possono acquistare i biglietti utilizzando i token Shiba Shootout per avere la possibilità di vincere grandi premi in token. Grazie al Savings Saddlebags poi, sarà possibile mettere da parte i token in un portafoglio dedicato, in una sorta di salvadanaio automatico. Il prezzo per il singolo token è $0,00195, appena aumentato. Come tutte le prevendite a soglia, entrare il prima possibile nell’investimento può fare la differenza per la percentuale di guadagno futura.

La tokenomica

La tokenomica del progetto è ben definita e volta a mettere al centro di tutto l’ecosistema la community. Il 35% della fornitura totale di token è riservata alla prevendita Il prezzo attuale di un token $SHIBASHOOT è di $0.0195. Il 20% è riservato ai prezzi di puntata, il 10% per i fondi del progetto e il 10%per la liquidità. Il 20% per il marketing, il 5% per le ricompense ai cecchini. Questo testimonia la volontà degli sviluppatori di portare il token a un altro livello di stabilità e di trascendere dall'estrema “temporaneità” delle meme coin. C’è chi, tra gli esperti ha previsto performance eccezionali per Shibashootout, addirittura superiori a Shiba Inu.

Vai alla presale di Shiba Shootout