Bra, al Santuario della Madonna dei Fiori speranza e preghiera di chi ha perso un figlio

A Bra un momento di raccoglimento e di comunità per ricordare tutti i figli in cielo. Purtroppo le cronache sono piene di tristi eventi che parlano di ragazzi e ragazze vittime di incidenti o scomparsi a causa di malattie.

Così un gruppo di genitori, che nel recente passato ha capito cosa significa perdere un figlio, ha deciso di reagire, unendosi nel sostegno reciproco per non sentirsi più soli con un dolore tanto grande.

Lo ha fatto dandosi appuntamento domenica 7 luglio per la Messa celebrata al Santuario della Madonna dei Fiori nel primo anniversario dell’installazione dell’Albero della luce. Un’opera posata nel giardino del Santuario per non dimenticare quei giovani che a causa di un crudele destino sono stati strappati troppo presto alla vita.