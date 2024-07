Scrivici una cartolina dal luogo della vacanza: l’invito degli ospiti del Tapparelli di Saluzzo

E’ arrivata l’estate, si parte per le ferie e il riposo.

C’è un invito per chi va in vacanza: "scrivici una cartolina dal luogo in cui vai, sarà bellissimo per tutti noi ricevere i vostri saluti".

Lo chiedono gli ospiti della residenza Tapparelli di Saluzzo con un messaggio sui social: "Ovunque voi andiate che si tratti di una vacanza al mare o una gita in montagna, ricordatevi di mandare un saluto agli abitanti della residenza. Raccogliere i ricordi dei vostri viaggi, ci permetterà di rivivere ricordi di vacanze passate e sognare un pò".

Le cartoline ricevute verranno esposte in portineria per renderle visibili a tutti.

La cartolina andrà inviata alla Residenza Tapparelli, via Cuneo 16, Saluzzo 12037.

L’iniziativa fa parte di un progetto proposto dal Servizio Educativo della struttura. "Spargete la voce e partecipate numerosi".