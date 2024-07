In Alta Langa arriva il nuovo sistema targa system di ultima generazione

C'è un'importante novità per la polizia locale a servizio dell'Unione Montana Alta Langa e dei suoi 38 comuni: da oggi, martedì 9 luglio, potranno usufruire di uno strumento targa system 5.0, di ultima generazione. Spiega il comandante Davide Detoma:

"È composto da una telecamera corta e stretta che viene installata sul parabrezza della macchina, attraverso un tablet vengono lette le targhe che finiscono nell'archivio della Motorizzazione: nel giro di pochi minuti sappiamo se il veicolo è assicurato o meno e se ha fatto la revisione".

Si tratta di uno strumento indispensabile per la sicurezza delle strade. Aggiunge Detoma: "La priorità non è quella di fare cassa, ma di rendere la circolazione più sicura. Chi decide di viaggiare senza assicurazione compie una violazione molto grave che mette a rischio l'incolumità propria e altrui. L'anno scorso da luglio a ottobre, perché noi lavoriamo soprattutto d'estate, abbiamo sorpreso 15 veicoli senza assicurazione e un centinaio senza revisioni o con alcune irregolarità".



Tra le caratteristiche del nuovo targa system, il fatto che si tratta di uno strumento dinamico che permette di analizzare anche i veicoli che si incrociano nella corsia opposta, senza la necessità di avere un varco fisso. "Così si ha la possibilità di contestare in tempo reale l'eventuale violazione all'automobilista", conclude Detoma.