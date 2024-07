Criteri ESG: come implementare la sostenibilità in azienda

Quando si parla di criteri ESG si fa riferimento a dei parametri che consentono di valutare e comunicare, attraverso la redazione del bilancio di sostenibilità, l’impatto sociale e ambientale dell'azienda. Tale impatto non è oggi meno importante delle performance finanziarie e gioca un ruolo fondamentale nella costruzione della reputazione del brand, nell’attrarre investitori, nell’ottenere finanziamenti.

Se vi state chiedendo cos'è il bilancio di sostenibilità, ecco una risposta breve: un documento contenente tutte le informazioni aziendali relative ai criteri ESG, destinato principalmente agli stakeholder e reso obbligatorio per un elevato numero di imprese dalla nuova Direttiva CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive).

Al di là dell’obbligo, redigere un bilancio di sostenibilità o per lo meno implementare i criteri ESG in azienda offre numerosi vantaggi a livello economico e competitivo. In questo articolo andremo a scoprire come fare.

ESG: Environmental, Society, Governance

Tanto per cominciare, è necessario capire che cosa significa ESG. Si tratta, com’è facile intuire, di un acronimo, costituito dalle iniziali di tre parole inglesi:(Ambiente),(Società) e

I parametri utilizzati per analizzare queste tre aree di sviluppo permettono di comprendere quali sono le scelte sostenibili effettuate dall’azienda, quali le azioni intraprese e quali gli ambiti carenti o comunque migliorabili. Tale analisi offre l’opportunità di individuare le migliori soluzioni da mettere in atto per ridurre l’impatto negativo su società e ambiente, aumentando, al contempo, quello positivo.

Iniziative per la sostenibilità ambientale

Le aziende che presentanodal punto di vista della, ossia risultano particolarmente inquinanti o sfruttano elevate quantità di materie prime, possono migliorare le proprie performance andando ad

Tra le iniziative che possono essere messe in atto per ridurre le emissioni nocive, gli sprechi e i rifiuti non riciclabili troviamo:

- il ricorso a forme di energia green;

- l’implementazione di un’economia di tipo circolare;

- l’uso di sostanze non dannose per l’ambiente;

- il corretto smaltimento dei rifiuti pericolosi;

- la scelta di macchinari efficienti e a ridotto consumo energetico;

- l’adozione di sistemi domotici e dello IoT;

- la scelta di fornitori attenti alla sostenibilità ambientale.

Naturalmente, le pratiche migliori possono variare da un’azienda a un'altra, a seconda del settore di attività.

Implementare la sostenibilità sociale nella propria azienda

S come Society. Anche l’risulta, dal punto di vista della sostenibilità, estremamente importante e richiede alcuni interventi finalizzati in primo luogo a garantire ai lavoratori:

- sicurezza sul lavoro;

- pari opportunità;

- inclusività;

- buon bilanciamento vita-lavoro;

- sistemi di welfare efficaci e soddisfacenti;

- stipendi adeguati.

La sostenibilità sociale può superare i ristretti confini dello spazio di lavoro ed entrare nel mondo, andando a generare un impatto positivo anche sulle comunità locali e sui consumatori.

La governance

Per migliorare la propria sostenibilità a livello di, l’azienda deve adottare principi etici basati sullae sulladelle proprie scelte e azioni.

Tra le azioni che possono essere intraprese rientrano ad esempio la garanzia di non essere coinvolti in alcuna attività illegale, l’impegno di riservatezza e l’adozione di pratiche volte a promuovere l’uguaglianza.