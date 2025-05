Gli Asparagi Dolci di Revello di Piero Fraire: ricercati da tutta la Provincia, e non solo…

Fedeli al ritmo della natura, gli asparagi di Piero Fraire sono una delizia attesa da gourmet e ristoranti. Coltivati sotto l’imponente Monviso, questi asparagi sono disponibili al banco di Piero ogni mercoledì e sabato al Mercato della Terra di Saluzzo.

Per gustare gli autentici Asparagi Dolci di Revello, cercateli esclusivamente da Piero, al negozio 4 Stagioni in Via Giolitti a Revello o presso L’Orto del Gallo a Cuneo. Verificate sempre il marchio De.Co. Revello: ogni altro asparago spacciato per tale è un’imitazione.

Certificati De.Co. dal Comune di Revello e riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole, gli Asparagi Dolci di Revello si distinguono per il loro profumo unico, la straordinaria tenerezza, l’assenza di retrogusti e un’eccezionale digeribilità.

In questo periodo, si aggiunge la varietà Cardinale, anch’essa dolcissima, tenera e versatile. Perfetta sia cotta che cruda, si presta a preparazioni semplici che ne esaltano il sapore, quindi ideale per insalatine crude, come nella ricetta che proponiamo.

Ricetta: Insalata di Asparagi Cardinale Crudi

Ingredienti (per 2 persone):

200 g di asparagi Cardinale

1 limone (succo)

2 cucchiai di olio extravergine d’oliva

20 g di scaglie di parmigiano

Sale e pepe q.b.

Procedura:

Lava gli asparagi Cardinale e rimuovi la parte inferiore più dura.

Con un pelapatate, affetta gli asparagi a fettine sottili, anche in lunghezza se preferito.

In una ciotola, condisci le fettine con succo di limone, olio, sale e pepe.

Mescola delicatamente e completa con scaglie di parmigiano.

Servi subito come antipasto fresco e croccante.

Per chi preferisce un piatto caldo, gli asparagi Cardinale sono deliziosi appena scottati o cotti al vapore, conditi con burro fuso e una spolverata di parmigiano.

Piero vi aspetta al Mercato della Terra di Saluzzo, sotto l’Ala di Ferro, ogni mercoledì e sabato, con i suoi asparagi e una selezione di ortaggi e frutti di stagione, coltivati con cura, naturali e ricchi di sapore.

È possibile inoltre ordinare la spesa di ortaggi e frutta tramite l’iscrizione al Servizio su Whatsapp - 328.8057705, e ritirare la spesa al mercato, oppure richiederne la consegna a casa.

www.asparagorevello.com - https://www.facebook.com/asparagodolcedirevello/